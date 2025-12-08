Palagiano, assalto al bancomat Widiba: esploso un ordigno. È il sesto colpo in pochi mesi

PALAGIANO - Un altro assalto a un istituto di credito nel territorio ionico. Questa volta nel mirino è finita la, dove nella notte ignoti hanno fatto esplodere un ordigno per. L’esplosione ha provocato ingenti danni alla struttura, mentre l’ammontare del bottino è ancora in fase di quantificazione.

Si tratta dell’ennesimo colpo messo a segno negli ultimi mesi: questo sarebbe infatti il sesto episodio in un arco di tempo ristretto. Solo la settimana scorsa un altro furto era stato registrato a Ginosa, e prima ancora a Mottola, Monteiasi, Montemesola e Statte, dove i Carabinieri erano riusciti a sventare l’azione trovando l’esplosivo all’interno di un’auto prima che la banda potesse agire.

Sono in corso le indagini per risalire agli autori del nuovo assalto, che potrebbe essere collegato agli altri colpi avvenuti nella provincia.