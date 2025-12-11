Bari, al via il XVII Meeting del Volontariato: “Il Coraggio della Speranza”

BARI – Si apre domani, venerdì 12 dicembre, la diciassettesima edizione del Meeting del Volontariato, dal titolo, presso il teatro Kursaal Santalucia di Bari. L’evento, organizzato dal, celebra l’impegno e la partecipazione attiva di chi, ogni giorno, si dedica al bene comune, promuovendo valori di solidarietà e cittadinanza attiva.

All’inaugurazione, prevista per le ore 9.30, parteciperanno il sindaco di Bari Vito Leccese, l’assessora al Benessere Sociale Elisabetta Vaccarella, la direttrice del Dipartimento del Welfare della Regione Puglia Valentina Romano, Annamaria Ferretti, presidente Municipio I, oltre a Rosa Franco e Alessandro Cobianchi, rispettivamente presidente e direttore del CSV San Nicola ETS.

Villaggio del Volontariato e incontri tematici

Alle ore 11.00, nello Spazio Murat, sarà inaugurato il Villaggio del Volontariato, dove 54 associazioni si alterneranno tra 19 postazioni, mostrando attività e progetti del Terzo Settore pugliese, esponendo manufatti e gadget per i regali natalizi. Il Villaggio resterà attivo per tutte e tre le giornate del Meeting, fino al 14 dicembre.

La prima giornata prevede anche incontri tematici di grande rilievo. Alle 10.00, in collaborazione con Giraffa APS, si terrà “Voci di donne e di resistenza – Voci che sfidano la violenza di genere”, con la partecipazione di Antonietta Guerra, giudice monocratico del Tribunale di Bari, Giuseppe Gatti, procuratore aggiunto, e la testimonianza di Rosamaria Scorese, sorella di Santa Scorese, vittima di femminicidio. Modera Maria Pia Vigilante, avvocata e presidente di Giraffa APS.

Alle 18.30, si svolgerà “Il Coraggio dell’educazione – Per una pedagogia della speranza”, conversazione con le professoresse Antonia Chiara Scardicchio e Annalisa Saracino, moderata da Gabriella Intino, docente del Liceo G. Bianchi Dottula di Bari.

La giornata si chiuderà alle 21.00 con il monologo “Quello che so di te” di e con Nadia Terranova, scrittrice e finalista del Premio Strega 2025, introdotto dalla giornalista Alice Scolamacchia.

Patrocini e partner

Il Meeting del Volontariato si svolge con il patrocinio di Comune di Bari, CSVnet, Forum del Terzo Settore, Università degli Studi Aldo Moro di Bari, Ordine dei Giornalisti della Puglia e Rai Puglia. Main sponsor è Assicurazione fpm Assimoco, con il supporto di numerosi partner culturali, educativi e media, tra cui Coop Alleanza 3.0 e Radio Panetti.

L’edizione 2025 del Meeting rinnova così il suo impegno a valorizzare il volontariato, promuovere la cultura della solidarietà e offrire momenti di riflessione e confronto su temi sociali di grande attualità.