“Note di Cantiere”: Serena Grittani Quartet in concerto





BARI - Prosegue con un nuovo appuntamento gratuito la rassegna musicale “Note di Cantiere”, l’iniziativa promossa dal Comune di Bari, in collaborazione con Puglia Culture, mirata a trasformare il cantiere di via Argiro in un palcoscenico a cielo aperto.

Domani, venerdì 12 dicembre, a partire dalle ore 18.30, si esibirà Serena Grittani Quartet in “Cinema, Mon Amour!”, con Serena Grittani (voce), Bruno Montrone (pianoforte), Giuseppe Venezia (contrabbasso) e Giovanni Sciasciamacchia (batteria).

Il gruppo eseguirà le colonne sonore di tanti capolavori del cinema, divenute nel corso dei decenni dei veri classic album. Il quartetto, quindi, si cimenterà con alcuni grandi classici senza tempo che hanno fatto la storia del cinema conquistando cuore e anima degli spettatori.

Note di Cantiere, ideato come un format replicabile in altre aree cittadine, nasce per ripensare la relazione tra il centro cittadino, la comunità e il commercio locale in occasione del periodo delle festività natalizie, offendo un’opportunità di partecipazione e collaborazione tra l’amministrazione comunale, i cittadini e le attività commerciali, anche al fine di sostenere queste ultime e valorizzare via Argiro in questa fase di transizione.

Sono complessivamente 11 i concerti gratuiti in cartellone, organizzato con il coordinamento artistico di Francesca Leone e Roberto Ottaviano, che hanno selezionato talenti del jazz pugliese per trasformare i lavori di riqualificazione della strada del commercio barese in un’occasione di rigenerazione culturale.

Il programma proseguirà con Swing 31 (venerdì 19 dicembre), Francesca Leone e Paolo Magno 4tet (martedì 23 dicembre), Salvatore Russo Gipsy Jazz Trio (venerdì 2 gennaio), Roberto Ottaviano Pinturas (venerdì 9 gennaio), Paola Arnesano & Vince Abbracciante (venerdì 16 gennaio), Soul Eyes Trio e Luciana Negroponte (venerdì 23 gennaio), Alberto di Leone Quartet (venerdì 30 gennaio) e Giuseppe Venezia Quartet (venerdì 6 febbraio).

Tutte le esibizioni in programma si terranno dalle ore 18.30 alle 20.30, fatta eccezione per il concerto di martedì 23 dicembre, previsto alle ore 12.30.

Ulteriori informazioni sono disponibili su https://www.pugliaculture.it/note-di-cantiere/.