Bari ospita il 24° Torneo di Natale di Tennis Giovanile: 600 giovani atleti da tutta Italia

– È stato presentato questa mattina presso la sede delladi Bari il, alla presenza del consigliere delegato allo Sport. L’evento, promosso dalla Ginnastica Angiulli e inserito nel calendario dei Grandi Eventi Sportivi 2025 della Regione Puglia, gode del patrocinio e del supporto del Comune di Bari ed è cofinanziato dall’assessorato allo Sport.

Da sabato 13 a lunedì 22 dicembre, i campi della Polisportiva di Picone Poggiofranco ospiteranno circa 600 giovani tennisti dai 9 ai 16 anni provenienti da tutta Italia, protagonisti dei tornei federali Under 12, Under 14 e Under 16 maschili e femminili. In parallelo, saranno disputati tornei promozionali per le categorie Under 10 e Under 9.

“Siamo orgogliosi di ospitare anche quest’anno il prestigioso Torneo di Natale di tennis, giunto alla sua 24esima edizione – ha dichiarato Leonetti – Un appuntamento ormai consolidato, che permette a tanti giovani atleti di confrontarsi, crescere e sviluppare le proprie capacità agonistiche. Ringrazio la dirigenza della FITP e la Polisportiva Angiulli per l’impegno costante e per aver offerto alla nostra città una manifestazione di tale livello, che promuove i valori dello sport e favorisce lo sviluppo delle nuove generazioni”.

Il torneo rappresenta un’occasione di grande rilievo nel panorama sportivo nazionale giovanile, consolidando Bari come centro di riferimento per eventi di alto profilo e contribuendo alla crescita di futuri talenti del tennis italiano.