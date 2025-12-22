Bari, approvato il nuovo regolamento per armamento e strumenti di autotutela della Polizia Locale

BARI - Il Consiglio comunale di Bari ha approvato oggi il nuovo, in attuazione della legge quadro nazionale e regionale sull’ordinamento della Polizia municipale. Il documento aggiorna le dotazioni e definisce regole chiare per l’uso di armi e strumenti di difesa personale, tra cui bracciali di contenimento, bastoni estensibili, giubbotti balistici e spray OC antiaggressione, nonché la formazione professionale degli agenti e i servizi di collegamento e Protezione civile.

Taser sospeso

Come annunciato dal sindaco Vito Leccese, la sperimentazione del taser è stata sospesa in attesa di una riforma nazionale completa dell’ordinamento della Polizia Locale. La decisione, condivisa dalla maggioranza, si basa su elementi di prudenza: negli ultimi anni in Italia si sono registrati alcuni decessi legati all’uso del taser, l’ultimo dei quali a Napoli lo scorso ottobre.

Nuovi strumenti e formazione

L’assessora alla Vivibilità urbana, Carla Palone, ha sottolineato che il regolamento rappresenta un passo fondamentale per garantire sicurezza, legalità e professionalità agli agenti, dotandoli di strumenti adeguati e migliorando l’efficacia del servizio a beneficio della comunità barese. Particolare attenzione è stata data alla formazione, considerata prioritaria per assicurare interventi sicuri ed efficaci.

Il regolamento entrerà in vigore il giorno successivo all’esecutività della delibera del Consiglio comunale.