Bari, donna cade dal bus e batte la testa: trauma alla testa e alla caviglia

BARI - Questa mattina a Bari, in via Quintino Sella, una donna è rimasta ferita dopo essere scesa dal bus della linea 11. Secondo le prime ricostruzioni, la caduta è stata causata da alcune mattonelle sconnesse nei pressi di un tombino; la donna ha sbattuto la testa contro il muro di un’abitazione riportando un trauma alla testa e alla caviglia.

Sul posto sono intervenuti il 118 e la Polizia Locale. I passeggeri del bus hanno dovuto scendere e attendere un altro mezzo per proseguire il viaggio, mentre il bus è rimasto fermo in attesa dei soccorsi.