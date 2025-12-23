Grave incidente stradale all’alba nel centro di Bari: due poliziotti in codice rosso

BARI – Un grave incidente stradale si è verificato nelle prime ore del mattino, poco prima delle 5, nel pieno centro di Bari, all’incrocio tra via Cardassi e via De Giosa. Nell’impatto sono rimasti coinvolti una Volante della Polizia e un furgone. Due agenti di polizia sono stati trasportati in codice rosso presso gli ospedali cittadini.La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento. Secondo le prime informazioni, la Volante stava procedendo ad alta velocità per sventare un furto quando, per cause ancora da chiarire, si è scontrata con il furgone. L’autista del mezzo commerciale è rimasto illeso.A seguito del violento impatto, i due poliziotti sono rimasti incastrati tra le lamiere del veicolo di servizio. È stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per estrarli dall’abitacolo. Successivamente, i sanitari del 118 li hanno trasportati d’urgenza al Policlinico e all’ospedale Di Venere.Sul luogo dell’incidente sono intervenuti numerosi mezzi di soccorso, tra cui tre ambulanze del 118, oltre a Polizia, Carabinieri e Polizia Locale, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e ad avviare i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dello schianto.Le condizioni dei due agenti restano gravi. Le indagini sono in corso per accertare eventuali responsabilità e chiarire tutti i dettagli dell’accaduto.