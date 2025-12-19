Bari: Capodanno 2026, variazioni dei percorsi bus AMTAB per il concerto in Piazza Libertà

BARI - In vista dell’appuntamento con il concerto di Capodanno in piazza Libertà, l’Amtab, d’accordo con l’amministrazione comunale, ha disposto una serie di variazioni di percorso dei bus delle linee 2/, 4, 22, 27, 42, 50, alla luce dei provvedimenti temporanei di circolazione stradale adottati dalla Polizia Locale per consentire l’allestimento dell’area destinata all’evento.Considerata l’istituzione del divieto di transito su via Cairoli da domenica 21 dicembre 2025 a venerdì 2 gennaio 2026, da inizio a fine servizio, i bus delle linee 2/, 4, 22, 27, 42, 50 effettueranno le seguenti variazioni di percorso.in direzione via Conenna: i bus giunti in piazza Massari devono svoltare a destra per corso Vittorio Emanuele II, a sinistra per via Quintino Sella, a sinistra per via Piccinni, a destra per corso Cavour, a sinistra per via Carulli, a destra per piazza Luigi di Savoia, sottopasso Duca degli Abruzzi, a sinistra per via Oberdan, a destra per via Masaniello, via Peucetia con ripresa del percorso ordinario (non percorreranno corso Vittorio Emanuele);in direzione Piscine Comunali: i bus giunti in via Peucetia svolteranno a destra per via Masaniello, a sinistra per via Oberdan, via Capruzzi, sottopasso di Duca degli Abruzzi, piazza Luigi di Savoia, via De Giosa, corso Cavour, via Piccinni, piazza Garibaldi, via Bonazzi, a sinistra per corso Vittorio Veneto con ripresa del percorso ordinario (non percorreranno piazza Massari).in direzione Ceglie: i bus effettueranno il percorso ordinario;in direzione piazza Moro: i bus giunti in via Cognetti proseguiranno sulla stessa, a sinistra per corso Cavour con ripresa del percorso ordinario (non raggiungeranno la Camera di Commercio).in direzione Piscine Comunali: i bus giunti in via Piccinni, proseguiranno per piazza Garibaldi, via Bonazzi, a sinistra per corso Vittorio Veneto con ripresa del percorso ordinario (non percorreranno piazza Massari);in direzione via Torre di Mizzo: i bus effettueranno il percorso ordinario.in direzione Piscine Comunali: i bus giunti in via Piccinni, proseguiranno per piazza Garibaldi, via Bonazzi, a sinistra per corso Vittorio Veneto con ripresa del percorso ordinario (non percorreranno piazza Massari);in direzione parco Domingo: i bus effettueranno il percorso ordinario.in direzione Piscine Comunali: i bus giunti in via Piccinni, proseguiranno per piazza Garibaldi, via Bonazzi, a sinistra per corso Vittorio Veneto con ripresa del percorso ordinario (non percorreranno corso Vittorio Emanuele e piazza Massari);in direzione area di sosta “Pane e Pomodoro”: i bus giunti in piazza Massari, svolteranno a destra per corso Vittorio Emanuele, a sinistra per via Quintino Sella, a sinistra per via Piccinni, corso Cavour, lungomare di Crollalanza, lungomare Nazario Sauro, lungomare Perotti, corso Trieste, via Ballestrero, corso Trieste-area di sosta Pane Pomodoro (non percorreranno corso Vittorio Emanuele).in partenza da piazza Moro: i bus giunti in via Piccinni, proseguiranno per piazza Garibaldi, via Bonazzi, a destra per corso Vittorio Veneto, via De Tullio con ripresa del percorso ordinario (non percorreranno piazza Massari).Ulteriori informazioni potranno essere richieste agli operatori del Numero Verde 800450444.