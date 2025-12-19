Bari: potenziamento dei Park&Ride e delle navette per le festività natalizie

BARI – In vista delle festività natalizie, Amtab Spa ha annunciato un, attivo da sabato 20 dicembre 2025 a domenica 11 gennaio 2026. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con l’amministrazione comunale, mira a incentivare l’uso del trasporto pubblico e a decongestionare il traffico nel centro cittadino durante le giornate di maggiore affluenza.

Il numero delle navette disponibili per ciascuna area di sosta passerà da 3 a 5, aumentando così le corse su tutti i percorsi. Il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha sottolineato: «Invitiamo cittadini e visitatori a utilizzare i servizi Park&Ride per vivere gli acquisti natalizi con maggiore serenità e senza stress».

L’assessore alla Mobilità, Domenico Scaramuzzi, ha evidenziato la sotto-utilizzazione del Polipark, che dispone di 1.500 posti auto, collegati al centro tramite navetta E, una soluzione pratica, economica e veloce rispetto al congestionato Park&Ride di corso Vittorio Veneto. La tariffa massima giornaliera è di soli 2,50 euro.

Orari e modalità di servizio:

Prime partenze dalle 7:00 (navetta E) e 8:00 (navette A, B, C)

Ultime partenze tra le 23:30 e le 2:10 per il servizio serale

Servizio attivo anche nei giorni festivi: 21, 26 e 28 dicembre 2025, 4, 6 e 11 gennaio 2026 (esclusi 25 dicembre 2025 e 1 gennaio 2026)

Addetti presenti nelle aree di sosta dalle 7:00 alle 24:00

Tariffe:

Vittorio Veneto, Pane e Pomodoro, Largo 2 Giugno: €1,00 + €0,30 per ogni passeggero

Polipark: €1,00 entro un’ora, €2,00 entro la seconda ora, €2,50 dalla terza ora; €0,30 per passeggero aggiuntivo

Percorsi principali delle navette:

Navetta A – Vittorio Veneto: deviazioni per corso Cavour, via Piccinni, piazza Garibaldi, via Bonazzi, corso Vittorio Veneto

Navetta B – Pane e Pomodoro: partenza da piazza Eroi del Mare, deviazioni per lungomare e corso Trieste

Navetta C – Largo 2 Giugno: deviazioni per corso Cavour, evitando la Camera di Commercio

Navetta AB – servizio serale Vittorio Veneto: percorso prolungato verso Pane e Pomodoro e ritorno al centro città





Amtab invita i cittadini a utilizzare le navette Park&Ride per raggiungere il centro, evitando il traffico e favorendo una mobilità più scorrevole e sostenibile. Per ulteriori informazioni è disponibile il numero verde 800450444.