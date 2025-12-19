San Giorgio Jonico, 35enne arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni

SAN GIORGIO JONICO – I carabinieri di San Giorgio Jonico hanno arrestato un uomo di 35 anni, cittadino francese residente nel comune, con l’accusa di

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, l’uomo avrebbe sottoposto la compagna a un clima di continue offese, minacce e vessazioni sin dall’inizio della convivenza, avviata nel 2018. La situazione non era mai stata denunciata fino a pochi giorni fa, quando si è verificata un’escalation di violenza.

Durante l’ennesima lite domestica, l’indagato avrebbe aggredito verbalmente e fisicamente la donna alla presenza dei due figli minorenni, arrivando persino a sottrarle il telefono cellulare per impedirle di chiedere aiuto. Il dispositivo è stato poi scaraventato a terra e distrutto, mentre la donna è stata colpita al volto con tale violenza da frantumare gli occhiali da vista.

Approfittando di un momento di distrazione dell’uomo, la vittima è riuscita a contattare il 112, permettendo ai carabinieri di intervenire tempestivamente e interrompere l’aggressione, evitando conseguenze più gravi.

Su disposizione dell’autorità giudiziaria, il 35enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari, presso un’abitazione diversa da quella della convivente.