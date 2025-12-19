San Giorgio Jonico, 35enne arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni
SAN GIORGIO JONICO – I carabinieri di San Giorgio Jonico hanno arrestato un uomo di 35 anni, cittadino francese residente nel comune, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.
Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, l’uomo avrebbe sottoposto la compagna a un clima di continue offese, minacce e vessazioni sin dall’inizio della convivenza, avviata nel 2018. La situazione non era mai stata denunciata fino a pochi giorni fa, quando si è verificata un’escalation di violenza.
Durante l’ennesima lite domestica, l’indagato avrebbe aggredito verbalmente e fisicamente la donna alla presenza dei due figli minorenni, arrivando persino a sottrarle il telefono cellulare per impedirle di chiedere aiuto. Il dispositivo è stato poi scaraventato a terra e distrutto, mentre la donna è stata colpita al volto con tale violenza da frantumare gli occhiali da vista.
Approfittando di un momento di distrazione dell’uomo, la vittima è riuscita a contattare il 112, permettendo ai carabinieri di intervenire tempestivamente e interrompere l’aggressione, evitando conseguenze più gravi.
Su disposizione dell’autorità giudiziaria, il 35enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari, presso un’abitazione diversa da quella della convivente.