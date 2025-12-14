Bari celebra la decima edizione del “Premio Nikolaos dello Sport”: onorati passato, presente e futuro dello sport pugliese

BARI – Si è svolta con grande successo al Circolo Canottieri Barion la decima edizione del “Premio Nikolaos dello Sport – Città di Bari”, riconoscimento che valorizza atleti e personalità che, con impegno e meriti sportivi, contribuiscono a promuovere l’immagine di Bari e della Puglia nel mondo.

I vincitori di questa edizione rappresentano tre diverse generazioni dello sport: l’ex calciatore e attuale allenatore de La Bari Sportiva Giovanni Loseto per il passato, la giovanissima atleta paralimpica del nuoto Mariagiovanna Gernone (17 anni) per il presente, e la giovane promessa del canottaggio Alessandra Quaranta (19 anni) per il futuro.

A fare da cornice alla cerimonia, presieduta dal presidente della Fondazione Nikolaos Vito Giordano Cardone e da Giuseppe Cascella, delegato Sport e Salute del Sindaco di Bari, la partecipazione di numerose personalità del mondo sportivo e istituzionale, tra cui Francesco Rossiello e Carlo Quaranto, presidente e vicepresidente del Circolo Canottieri Barion, e Enzo Tamborra, caporedattore di Telebari, che ha presentato l’evento.

Durante la manifestazione è stato inoltre conferito il Premio alla Carriera a Ferdinando “Fefè” De Giorgi, attuale Commissario Tecnico della Nazionale Maschile di Pallavolo, unico nella storia della pallavolo ad aver conquistato cinque Campionati del Mondo tra giocatore e allenatore. De Giorgi ha sottolineato l’importanza dello sport come strumento educativo e sociale, capace di trasmettere valori fondamentali alle nuove generazioni.

In occasione della decima edizione, la Fondazione Nikolaos ha annunciato anche la nascita della prima squadra barese di Sitting Volley, disciplina paralimpica e inclusiva, che permette a persone con disabilità motorie e a normodotati di condividere lo sport da seduti, favorendo integrazione e socialità. “Non si tratta solo di sport – ha dichiarato Lucia Giovannelli, presidente della squadra Pallavolo Freedom ASD – ma di un progetto sociale che valorizza le differenze e rende lo sport un gioco per tutti”.

“Il Premio Nikolaos dello Sport celebra non solo i risultati sportivi, ma soprattutto i valori educativi e sociali – ha commentato Vito Giordano Cardone –. In questa edizione abbiamo voluto valorizzare i giovani e chi porta il nome di Bari e della Puglia nel mondo. La nascita della squadra barese di Sitting Volley conferma il nostro impegno verso progetti inclusivi e di coesione sociale”.

La manifestazione è realizzata dalla Fondazione Nikolaos con il supporto di numerosi partner tra cui il Comune di Bari, il Circolo Canottieri Barion, FIPAV, FIGC, Freedom ASD, AGCI Puglia, ANSMeS, U.N.V.S., Assomeda, Casa Bari, Mack & Schühle Italia, Acqua Orsini e Grafica Zeroattanta.