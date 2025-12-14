Incendio a Taranto: rogo distrugge mezzi di un’azienda di spedizioni

TARANTO – Un incendio ha interessato nella notte tra sabato 13 dicembre e domenica un deposito di un’azienda di spedizioni situato lungo la strada che collega Taranto a Statte. Le fiamme hanno distrutto diversi mezzi aziendali parcheggiati all’interno dell’area.

I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente e hanno impiegato diverse ore per domare il rogo e mettere in sicurezza la zona. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri, che hanno avviato le indagini per accertare l’origine e la natura dell’incendio. Al momento non sono state rese note eventuali cause né si registrano feriti.

L’episodio ha provocato ingenti danni materiali e ha richiesto un intervento complesso, a causa della presenza di mezzi e materiali infiammabili all’interno del deposito.