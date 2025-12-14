IX Mostra del Cinema di Taranto: una giuria internazionale e l’inaugurazione della mostra fotografica di Valentina Belli

TARANTO – Si apre lunedì 15 dicembre la IX edizione della Mostra del Cinema di Taranto «Levante: dove l’Oriente incontra l’Occidente», con un ricco programma che unisce arte fotografica e cinema internazionale. L’inaugurazione è prevista alle 17:00 al Mudit, in via Plateja 51, con l’esposizione fotograficadi Valentina Belli, un viaggio tra territori e identità che racconta storie e luoghi attraverso l’obiettivo della fotografa romana, diplomata in Cinematografia e autrice di lungometraggi e documentari premiati, tra cui “SanBa” e “Dove i bambù crescono forti”, narrato da Giancarlo Giannini.

Parallelamente, la kermesse ospita il concorso cinematografico, valutato da una giuria internazionale composta da: il regista e produttore Louis Nero (presidente), l’attrice e scrittrice turca Fadik Sevin Atasoy, il regista e sceneggiatore Carlo Benso, la produttrice e regista tunisina Khedija Lemkecher e lo sceneggiatore e giornalista Giulio Gargia.

Durante la manifestazione, il Museo degli illustri tarantini si trasforma in spazio cinematografico con due sale dedicate alle proiezioni. Lunedì 15 dicembre, dalle 18:00 alle 22:40, sono in programma film in concorso, tra cui “Dove nessuno vuole andare” con incontro dell’autore Giuseppe Fedele e cast alle 18:10, e “Approdi” con Lorenzo Scoraggi e cast alle 19:30.

Il giorno successivo, martedì 16 dicembre, si svolgeranno ulteriori incontri con autori e cast: alle 16 “La compagnia” di Daniela Alleruzzo, alle 17 “Toxicily” di Francois Xavier Destors e Alfonso Pinto, e alle 18:30 “Nu Ffischia” di Pierdomenico Minafra e Antonio Carella.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito. Il programma completo è consultabile sul sito www.mostracinemataranto.org e sui social della Mostra del Cinema di Taranto.

La manifestazione è sostenuta dal Poc Puglia 2021-2027, nell’ambito delle attività culturali, e realizzata con la partecipazione del Comune di Taranto. L’evento gode inoltre dei patrocini di Regione Puglia, Comune di Taranto, Provincia di Taranto, e numerose altre istituzioni culturali e associazioni locali e internazionali.