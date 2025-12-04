Bari, cimiteri, parchi e giardini chiusi per maltempo

BARI – A causa delle avverse condizioni meteorologiche previste per oggi, giovedì 4 dicembre 2025, la Ripartizione Patrimonio del Comune di Bari ha comunicato la chiusura del cimitero cittadino e di quelli delle ex frazioni.

La decisione riguarda anche tutti i parchi e i giardini pubblici del territorio comunale. L’amministrazione invita i cittadini a limitare gli spostamenti e a prestare particolare attenzione alle indicazioni fornite dalle autorità locali in merito all’allerta meteo.

Il provvedimento è adottato come misura precauzionale per garantire la sicurezza della cittadinanza e dei visitatori, considerata la situazione atmosferica instabile. Saranno forniti aggiornamenti sulla riapertura non appena le condizioni lo consentiranno.