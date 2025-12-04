Scomparsa di Tatiana Tramacere: sequestrato il telefono dell’ultimo a vederla
NARDÒ – Proseguono le indagini sulla scomparsa di Tatiana Tramacere, la 27enne di Nardò scomparsa lunedì 24 novembre. La Procura di Lecce ha aperto un’inchiesta ipotizzando il reato di istigazione al suicidio.
Gli inquirenti hanno sequestrato il telefono del 30enne di origini rumene, l’ultima persona ad aver visto Tatiana quella sera. Secondo le prime ricostruzioni, i due si sarebbero incontrati intorno alle 19:30.
Vladimir Tramacere, fratello della giovane, ha parlato al TgNorba: “Impossibile che nessuno sappia cosa sia accaduto a mia sorella”, un messaggio chiaro che sottolinea la preoccupazione della famiglia per la sorte di Tatiana.
Le ricerche proseguono, con l’obiettivo di fare piena luce su quanto accaduto e rintracciare la 27enne.