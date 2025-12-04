Incendio a Taranto: evacuata una palazzina in via Emilia

TARANTO – Momenti di paura oggi in via Emilia, al civico 25, dove un incendio è divampato al quinto piano di un appartamento. Le operazioni dei vigili del fuoco sono ancora in corso.

La palazzina è stata evacuata per precauzione e alcune persone rimaste intrappolate sono state liberate dai pompieri. Altri residenti sono stati soccorsi dal personale sanitario. Sei persone, tra cui anche un bambino, sono state trasportate in ospedale per intossicazione; fortunatamente, al momento non sembrano esserci situazioni gravi.

Le autorità stanno monitorando la situazione per garantire la sicurezza di tutti gli abitanti e determinare le cause dell’incendio.