Bari, clochard muore il giorno di Natale: Pietro avrebbe compiuto 66 anni a gennaio

BARI - Avrebbe compiuto 66 anni il prossimo 10 gennaio Pietro, il clochard trovato senza vita oggi, giorno di Natale, in piazza Cesare Battisti a Bari. La notizia è stata diffusa dall’associazione di volontariato In.Con.Tra, da anni impegnata nell’assistenza alle persone senza dimora.Secondo quanto riferito dall’associazione, l’uomo sarebbe stato colpito da un malore improvviso e fatale. “Si è spento per un malore che colpisce nuovamente chi è solo e, proprio per questo, impossibilitato a chiedere aiuto”, spiegano i volontari, sottolineando ancora una volta la condizione di estrema fragilità in cui vivono molte persone che abitano la strada.Il corpo di Pietro è stato rinvenuto intorno all’ora di pranzo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno constatato il decesso. Non risultano, al momento, segni di violenza.La morte di Pietro, avvenuta in una giornata simbolo di festa e solidarietà, riporta l’attenzione sull’emergenza sociale legata ai senza fissa dimora, soprattutto durante i mesi invernali, quando freddo, solitudine e problemi di salute rappresentano un rischio costante.