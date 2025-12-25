Potenza, angioplastica salvavita a una paziente di 104 anni la vigilia di Natale

POTENZA – Un intervento di altissima complessità e di grande valore umano è stato eseguito con successo nella serata della vigilia di Natale all’ospedale “San Carlo” di Potenza, dove l’équipe di Cardiologia Invasiva ha salvato la vita a una paziente di 104 anni colpita da infarto miocardico acuto.L’intervento di angioplastica coronarica è stato effettuato dall’équipe diretta dal professor Eugenio Stabile, dopo il trasferimento d’urgenza della donna dalla propria abitazione di Melfi direttamente in sala operatoria, grazie al tempestivo intervento del servizio di emergenza-urgenza 118.Nonostante l’età estremamente avanzata della paziente e l’elevata complessità clinica del caso, i cardiologi hanno deciso di procedere immediatamente con il trattamento interventistico in urgenza. L’operazione ha consentito la rivascolarizzazione della coronaria responsabile dell’evento ischemico e si è conclusa senza complicazioni, restituendo stabilità clinica alla paziente.Determinante, oltre alla professionalità dell’équipe medica, è stato il coordinamento tra il personale del 118, l’Unità di Terapia Intensiva Cardiologica e il personale infermieristico e tecnico dell’ospedale, che ha garantito un’assistenza continua, tempestiva e altamente qualificata in ogni fase del percorso di cura.L’intervento rappresenta un esempio significativo dell’efficienza della rete dell’emergenza cardiologica e della capacità del sistema sanitario di assicurare cure avanzate anche in situazioni estreme, dimostrando come l’età anagrafica non sia un limite all’accesso a trattamenti salvavita quando vi sono le condizioni cliniche per intervenire.