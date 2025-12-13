Bari, decesso in Pronto Soccorso: l’Azienda sanitaria ricostruisce i fatti

BARI – In relazione al decesso di una paziente avvenuto il 7 dicembre 2025 presso il Pronto Soccorso e alle informazioni diffuse a mezzo stampa, l’Azienda sanitaria ha fornito una ricostruzione cronologica sulla base della documentazione clinica disponibile.

La paziente, con pregresse patologie tra cui ipertensione arteriosa, diabete mellito e sindrome di Turner, è giunta in Pronto Soccorso alle 15:44 ed è stata classificata al triage con codice arancione per dolore toracico ed epigastralgia. Subito sono stati avviati accertamenti diagnostici e trattamenti iniziali, tra cui esami ematochimici, elettrocardiogramma e radiografia torace-addome, risultata negativa.

Durante la permanenza in osservazione la paziente ha manifestato episodi di vomito alimentare, trattati con terapia sintomatica, e il quadro clinico era monitorato con programmazione di ulteriori esami, tra cui un secondo dosaggio della troponina cardiaca.

Intorno alle 20:40 la paziente ha improvvisamente accusato un malore con arresto cardiocircolatorio. Trasportata in shock room, sono state avviate senza ritardo le manovre di rianimazione cardiopolmonare, purtroppo senza esito: il decesso è stato constatato alle 21:22. L’ipotesi diagnostica avanzata è di sospetta dissecazione aortica.

L’Azienda sanitaria ha espresso il proprio cordoglio ai familiari, ribadendo la piena fiducia nella professionalità degli operatori del Pronto Soccorso e la disponibilità a ogni approfondimento di competenza dell’autorità giudiziaria.