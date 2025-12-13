Bari, torna lo Street Workout natalizio: appuntamento domenica 14 dicembre in piazza Massari
BARI – Domenica 14 dicembre, a Bari e in tutta Italia, torna lo Street Workout natalizio, giunto alla dodicesima edizione. L’iniziativa, organizzata dal team Street Workout Bari guidato da Claudio Masi, prenderà il via alle ore 17.30 in piazza Massari.
“Lo Street Workout è un’esperienza che unisce sport e baresità, trasformando le strade della città in una palestra a cielo aperto”, spiega Claudio Masi. “Per rendere l’esperienza immersiva ma rispettosa dell’ambiente urbano, i partecipanti utilizzano cuffie wi-fi per seguire musica e indicazioni degli istruttori, senza disturbare chi si trova nelle vicinanze”.
Il consigliere delegato allo Sport, Lorenzo Leonetti, ha commentato: “Iniziative come questa dimostrano che lo sport, praticato nel rispetto delle regole, rappresenta un’opportunità di condivisione e partecipazione per la comunità barese. Lo Street Workout, soprattutto sotto le luminarie natalizie, unisce benessere, divertimento e spirito di festa”.
Le iscrizioni sono aperte online su Street Workout Italia o presso Fitness Lab XL, in piazza Giulio Cesare 13/A a Bari.
Domenica sera, quindi, le strade di Bari diventeranno un palcoscenico a cielo aperto per lo sport e la convivialità, in un evento che coniuga attività fisica, musica e spirito natalizio.