Bari, torna lo Street Workout natalizio: appuntamento domenica 14 dicembre in piazza Massari

BARI – Domenica 14 dicembre, a Bari e in tutta Italia, torna lo, giunto alla dodicesima edizione. L’iniziativa, organizzata dal teamguidato da Claudio Masi, prenderà il via alle ore 17.30 in

“Lo Street Workout è un’esperienza che unisce sport e baresità, trasformando le strade della città in una palestra a cielo aperto”, spiega Claudio Masi. “Per rendere l’esperienza immersiva ma rispettosa dell’ambiente urbano, i partecipanti utilizzano cuffie wi-fi per seguire musica e indicazioni degli istruttori, senza disturbare chi si trova nelle vicinanze”.

Il consigliere delegato allo Sport, Lorenzo Leonetti, ha commentato: “Iniziative come questa dimostrano che lo sport, praticato nel rispetto delle regole, rappresenta un’opportunità di condivisione e partecipazione per la comunità barese. Lo Street Workout, soprattutto sotto le luminarie natalizie, unisce benessere, divertimento e spirito di festa”.

Le iscrizioni sono aperte online su Street Workout Italia o presso Fitness Lab XL, in piazza Giulio Cesare 13/A a Bari.

Domenica sera, quindi, le strade di Bari diventeranno un palcoscenico a cielo aperto per lo sport e la convivialità, in un evento che coniuga attività fisica, musica e spirito natalizio.