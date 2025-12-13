Bari, inaugurato Palazzo Starita: un nuovo polo culturale nel cuore della città

BARI – Dopo due anni e mezzo di lavori, è stato ufficialmente inaugurato Palazzo Starita, storico edificio settecentesco situato in Piazza del Ferrarese, a pochi passi dal triangolo formato dallo Spazio Murat, l’ex Mercato del Pesce e il Teatro Margherita. La riqualificazione, approvata dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Bari, ha previsto interventi di consolidamento statico e di adeguamento funzionale, restituendo alla città un importante spazio culturale.

Palazzo Starita, costruito sui resti di un antico arsenale e affacciato su via Venezia, Piazza del Ferrarese e Piazza Mercantile tramite la loggia del Palazzo del Sedile, diventerà un polo culturale aperto al pubblico. Il progetto, realizzato dalla Cobar Spa, prevede spazi espositivi al primo e secondo piano, uffici della Fondazione Puglia al terzo piano, un roof garden, un caffè letterario con doppio accesso e una loggia panoramica.

Per l’inaugurazione è stata allestita la mostra fotografica “Old Bari by Night” di Giuseppe Corcelli, visitabile fino a venerdì 19 dicembre su prenotazione. L’esposizione mira a valorizzare e tutelare il patrimonio storico della città vecchia di Bari, mettendo in risalto la sua bellezza e unicità.

All’evento hanno partecipato il Sindaco di Bari, Vito Leccese, il Presidente della Fondazione Puglia, Antonio Castorani, la Direttrice Generale Ada Pizzi e l’Arcivescovo di Bari-Bitonto, Mons. Giuseppe Satriano.

«Palazzo Starita è uno degli edifici storici più importanti della città – ha dichiarato il Sindaco Leccese –. La riqualificazione restituisce alla città un nuovo contenitore culturale che si unirà ad altri edifici in fase di completamento, come il Teatro Margherita e il museo di Santa Scolastica, rafforzando la vocazione culturale dell’area».

Antonio Castorani ha sottolineato come l’edificio rappresenti un simbolo di memoria e bellezza, offrendo nuove opportunità culturali e sociali al servizio del territorio, mentre Ada Pizzi ha evidenziato come il recupero del Palazzo contribuisca a preservare la memoria storica e a valorizzare il patrimonio urbano per cittadini e turisti.

Storia di Palazzo Starita

Edificato nel Settecento e abitato originariamente dai mercanti ferraresi Girolamo Barrucchelli e Stefano Fabbri, Palazzo Starita ha subito diverse modifiche nel corso dei secoli. Nel 1902 fu ristrutturato per integrarsi meglio con la città nuova, nel 1953 venne realizzato un organico terzo piano e un progetto successivo di sopraelevazione non ottenne approvazione comunale. Acquisito dalla Fondazione Puglia nel 2016, oggi Palazzo Starita rappresenta un patrimonio storico aperto alla fruizione pubblica, destinato a ospitare mostre, iniziative culturali e momenti di socialità nel cuore di Bari.