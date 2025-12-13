A 100 anni torna a vedere dopo un intervento di cataratta al Di Venere
Nonostante l’età molto avanzata, il paziente presentava un buono stato di salute generale e conduceva uno stile di vita attivo, praticando quotidianamente esercizi fisici. Seguito da tempo per disturbi visivi, nell’ultimo periodo la cataratta aveva compromesso in modo significativo la qualità della sua vita, rendendo necessario l’intervento chirurgico.
L’Oculistica del Di Venere si conferma un punto di riferimento per il territorio: ogni anno vengono eseguiti oltre 7.000 interventi, grazie a due sale operatorie dedicate e a circa 100 procedure di cataratta a settimana, quasi tutte in regime di day surgery. Percorsi assistenziali rapidi e sicuri che consentono di restituire qualità della vita a pazienti di tutte le età.
In occasione della ricorrenza di Santa Lucia, oggi sabato 13 dicembre alle ore 11, sarà celebrata una Santa Messa presso la chiesa dell’Ospedale Di Venere, alla presenza dei dirigenti e del personale del Dipartimento Neurosensoriale.
Tags: Bari Salute e benessere