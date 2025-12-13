A 100 anni torna a vedere dopo un intervento di cataratta al Di Venere

BARI – Nel giorno di Santa Lucia, patrona della vista, un uomo di 100 anni è tornato a vedere grazie a un intervento di cataratta eseguito all’Ospedale Di Venere di Bari. Un risultato che gli ha restituito non solo la capacità visiva, ma anche una parte fondamentale dell’autonomia nella vita quotidiana.Nonostante l’età molto avanzata, il paziente presentava un buono stato di salute generale e conduceva uno stile di vita attivo, praticando quotidianamente esercizi fisici. Seguito da tempo per disturbi visivi, nell’ultimo periodo la cataratta aveva compromesso in modo significativo la qualità della sua vita, rendendo necessario l’intervento chirurgico.La procedura, effettuata sull’occhio sinistro, è stata eseguita con successo dal dottor Antonio Acquaviva, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Oculistica dell’Ospedale Di Venere e del Dipartimento Neurosensoriale della ASL Bari. «La chirurgia della cataratta oggi è un trattamento sicuro ed efficace anche in età molto avanzata – ha spiegato Acquaviva –. L’età non deve rappresentare un ostacolo quando le cure possono migliorare autonomia e benessere. È fondamentale non sottovalutare i segnali di difficoltà visiva e rivolgersi tempestivamente ai servizi sanitari».L’Oculistica del Di Venere si conferma un punto di riferimento per il territorio: ogni anno vengono eseguiti oltre 7.000 interventi, grazie a due sale operatorie dedicate e a circa 100 procedure di cataratta a settimana, quasi tutte in regime di day surgery. Percorsi assistenziali rapidi e sicuri che consentono di restituire qualità della vita a pazienti di tutte le età.In occasione della ricorrenza di Santa Lucia, oggi sabato 13 dicembre alle ore 11, sarà celebrata una Santa Messa presso la chiesa dell’Ospedale Di Venere, alla presenza dei dirigenti e del personale del Dipartimento Neurosensoriale.