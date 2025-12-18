Bari, grande successo per 'Natale è'

BARI - Grande successo per la serata di beneficenza “Natale è”, svoltasi l' 11 dicembre presso l'Auditorium Legione Allievi Guardia di Finanza di Bari e organizzata dall’A.N.F.I. Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia sezione di Bari. Uno show intenso ed emozionante, all’insegna della solidarietà e della partecipazione.La manifestazione, curata in maniera eccellente dalla Direttrice Artistica Monia Palmieri, socia benemerita ANFI anche conduttrice della serata, ha visto la collaborazione della Legione Allievi della Guardia di Finanza con il contributo di Fiamme Gialle di Ieri, Scuola Allievi Finanzieri, Gens Nova e il patrocinio del Comando Regionale Puglia Guardia di Finanza.Atmosfere suggestive e momenti di profonda intensità emotiva con la consegna dei contributi, destinati a diverse realtà del territorio, a testimonianza concreta dello spirito solidale che ha animato l’intera iniziativa.Un ricco programma capace di coinvolgere ed emozionare i presenti. Sul palco si sono alternate esibizioni di grande qualità, dando vita a uno spettacolo dinamico e appassionante: il coro dei bambini della Scuola Loi Santomauro di Bari diretto da Carla Greco, il coro dell’Associazione Tranese Assistenza Disabili “Il Pineto” o.d.v di Trani coordinato da Domenico Storelli, il gruppo di pizzica Sia…ka che con ritmi travolgenti e colori della tradizione ha portato in scena tutta la forza della cultura popolare, suscitando applausi e grande entusiasmo. Ed ancora la poesia visiva di Fabio De Cuia e Antonella Mele intrisa di significato, l’esibizione canora del Mar.Sabrina Russo, esibizione della Fanfara Legione Allievi Guardia di Finanza diretta dal M° Giovanni Raccuglia, momenti di danza con la Scuola Petite Ètoile di Mola di Bari diretta da Grazia Rapisarda e Pietro Battista che ha interpretato il ruolo di Babbo Natale, accompagnato da due ragazze nel ruolo di elfi.Un evento riuscito con successo, che ha lasciato un segno positivo nel cuore del pubblico unito dallo spirito benefico e solidale.