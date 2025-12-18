Bari, grande successo per 'Natale è'
La manifestazione, curata in maniera eccellente dalla Direttrice Artistica Monia Palmieri, socia benemerita ANFI anche conduttrice della serata, ha visto la collaborazione della Legione Allievi della Guardia di Finanza con il contributo di Fiamme Gialle di Ieri, Scuola Allievi Finanzieri, Gens Nova e il patrocinio del Comando Regionale Puglia Guardia di Finanza.
Un ricco programma capace di coinvolgere ed emozionare i presenti. Sul palco si sono alternate esibizioni di grande qualità, dando vita a uno spettacolo dinamico e appassionante: il coro dei bambini della Scuola Loi Santomauro di Bari diretto da Carla Greco, il coro dell’Associazione Tranese Assistenza Disabili “Il Pineto” o.d.v di Trani coordinato da Domenico Storelli, il gruppo di pizzica Sia…ka che con ritmi travolgenti e colori della tradizione ha portato in scena tutta la forza della cultura popolare, suscitando applausi e grande entusiasmo. Ed ancora la poesia visiva di Fabio De Cuia e Antonella Mele intrisa di significato, l’esibizione canora del Mar.