“Musica, Cultura, Costituzione”: ad Altamura un incontro dedicato a Saverio Mercadante

ALTAMURA – Si conclude sabato 20 dicembre alle 17.30 presso l’ex Conservatorio Santa Croce il progetto, promosso dall’Accademia “Obiettivo Successo” diretta dall’attrice e regista Cinzia Clemente, con un importante incontro istituzionale dal titolo

L’iniziativa rappresenta un momento di riflessione condivisa sul ruolo della cultura come elemento fondante della comunità e come veicolo per la memoria collettiva e i valori costituzionali. Dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Altamura, Vitantonio Petronella, del Consigliere Regionale Francesco Paolicelli e della Vice Presidente di Confcommercio Bari e componente di Giunta della Camera di Commercio di Bari, Tonia Massaro, si aprirà il dibattito con esperti del settore musicale e culturale.

Parteciperanno al confronto il prof. Giuseppe Pupillo, il prof. Giacinto Moramarco, il Maestro Alfredo Luigi Cornacchia e il Maestro Giovanni Rea, musicista e ricercatore membro del Comitato Mercadantiano di Napoli. L’incontro prevede inoltre un collegamento con lo storico musicale Gian Luca Petrucci.

Al centro della discussione sarà la figura di Saverio Mercadante, a cui il progetto è dedicato, e il ruolo della musica e della cultura nella promozione dei valori civili e costituzionali. L’evento si propone come un’occasione preziosa per approfondire il dialogo tra istituzioni, studiosi e cittadini, sottolineando l’importanza della cultura come strumento di crescita civile e sociale.

Il progetto “Altamura in Scena” è stato realizzato con il contributo finanziario del Consiglio Regionale della Puglia e il supporto del Comune di Altamura.

Info e contatti stampa: accademiaobiettivosuccesso@gmail.com

Mariapaola De Santis: mariapaola.desantis@yahoo.it – 333 108 3584