Bari, il Comitato Santa Rita chiede un albero di Natale per il quartiere San Paolo

– Un appello accorato, quello lanciato dal Comitato Santa Rita del quartiere San Paolo di Bari, per riuscire a installare un albero di Natale nel giardino dedicato alla Santa, situato tra via Giovanni Candura e via Pacifico Mazzoni. Il simbolo natalizio, molto atteso dai residenti e dai tanti visitatori che ogni anno frequentano lo spazio, al momento manca per l’assenza dei fondi necessari.

Il Comitato spera però nella generosità di qualche benefattore, come già accaduto lo scorso anno, quando l’albero fu donato dall’Impresa edile residenziale “Fratelli Caccavale” di Bari.

“Confidiamo nella generosità di qualcuno che possa regalare un albero di Natale al Giardino di Santa Rita”, dichiara Michele Genchi, responsabile del Comitato. Il giardino, oltre a essere un luogo di preghiera, rappresenta un punto di ritrovo per famiglie e fedeli provenienti non solo dal quartiere ma da tutta la città, che trovano in questo spazio momenti di serenità e devozione.

Eventi natalizi in programma

Nonostante le difficoltà economiche, il Comitato Santa Rita sta già organizzando numerose iniziative per arricchire le festività. I fondi necessari saranno raccolti attraverso la vendita volontaria del Calendario di Santa Rita 2026.

Ecco gli appuntamenti già confermati:

Dicembre 2025 – Visita al Villaggio Berukhà

Il Comitato farà visita al Villaggio Berukhà di Bari, una struttura che accoglie ragazzi speciali, portando loro doni e un momento di festa.

Venerdì 19 dicembre 2025 – Festa del Santo Natale

Presso il Giardino di Santa Rita si terrà una celebrazione natalizia con momenti di preghiera, musica e un evento suggestivo: Babbo Natale scenderà con le corde dal palazzo dove è presente il murale dedicato alla Santa.

Mercoledì 7 gennaio 2026 – Festa dell’Epifania

Sempre nel giardino, un incontro comunitario chiuderà le festività natalizie con una distribuzione di doni ai più piccoli.

Lunedì 2 febbraio 2025 – Festa della Candelora

A quaranta giorni dalla nascita di Gesù, il Comitato celebrerà la tradizionale ricorrenza con attività comunitarie e molti doni sotto l’albero per tutti i presenti.

Questi appuntamenti rappresentano una preziosa occasione di aggregazione per il quartiere San Paolo, consolidando lo spirito di comunità e offrendo momenti di gioia condivisa.

L’appello alla comunità e alle istituzioni

Da anni il Comitato Santa Rita è impegnato nell’organizzazione di celebrazioni religiose e iniziative sociali, tra cui la Festa di Santa Rita, la fiaccolata in memoria delle vittime della strada, gli eventi natalizi e diverse ricorrenze comunitarie.

L’appello di Genchi è rivolto sia alle istituzioni locali sia a privati cittadini e aziende: donare un albero di Natale significherebbe portare speranza, luce e allegria al quartiere, con particolare attenzione ai bambini che frequentano il giardino.

Chiunque desideri contribuire può contattare la Pagina Facebook “Comitato Santa Rita (Q.re San Paolo – Bari)” o sostenere l’iniziativa tramite donazione.

Dona a favore del Comitato Santa Rita ♥️

Comitato Santa Rita – Quartiere San Paolo, Bari

IBAN: IT47V0760104000001070912660