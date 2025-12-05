WTA 125 Angers: Korpatsch avanza al terzo turno. Bene Rakhimova, Zhang e Friedsam

- Giornata intensa sul cemento di, in Francia, dove prosegue il torneocon diversi match combattuti e risultati di rilievo.

Korpatsch solida: 6-4 6-4 a Siskova

La tedesca Tamara Korpatsch accede al terzo turno grazie alla vittoria per 6-4 6-4 sulla ceca Anna Siskova.

Nel primo set la giocatrice tedesca si impone grazie a un servizio molto preciso, che le permette di gestire gli scambi e mantenere il controllo del ritmo.

Il secondo parziale resta in equilibrio fino al 4-4, poi Korpatsch aumenta l’intensità con un ottimo rovescio e colpi profondi da fondo campo che le valgono la vittoria e il pass per il turno successivo.

Rakhimova la spunta al terzo set

Match lungo e ricco di cambi di inerzia quello tra la russa Kamilla Rakhimova e la polacca Linda Klimovicova.

Rakhimova domina il primo set (6-0), subisce il ritorno dell’avversaria nel tie-break del secondo (6-7), ma ritrova precisione e aggressività nel terzo set, chiuso 6-3.

Zhang supera Bassols Ribera

La cinese Shuai Zhang avanza battendo la spagnola Marina Bassols Ribera per 7-6 6-3. Primo set molto combattuto, deciso al tie-break, poi Zhang prende il controllo del match e chiude senza rischi.

Friedsam resiste a Kudermetova

Successo in tre set per la tedesca Anna-Lena Friedsam, che supera la russa Polina Kudermetova con il punteggio di 6-3 1-6 6-2.

Friedsam parte forte, crolla nel secondo set, ma ritrova ritmo e solidità nel parziale decisivo.

Sonmez e Ruzic avanzano

La turca Zeybep Sonmez rimonta la francese Amandine Monnot vincendo 3-6 6-1 6-1, mostrando una netta superiorità nei secondi due set.

Vittoria agevole anche per la croata Antonia Ruzic, che domina l’ucraina Veronika Podrez con un eloquente 6-1 6-1.