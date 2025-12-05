WTA 125 Angers: Korpatsch avanza al terzo turno. Bene Rakhimova, Zhang e Friedsam
FRANCESCO LOIACONO - Giornata intensa sul cemento di Angers, in Francia, dove prosegue il torneo WTA 125 con diversi match combattuti e risultati di rilievo.
Korpatsch solida: 6-4 6-4 a Siskova
La tedesca Tamara Korpatsch accede al terzo turno grazie alla vittoria per 6-4 6-4 sulla ceca Anna Siskova.
Nel primo set la giocatrice tedesca si impone grazie a un servizio molto preciso, che le permette di gestire gli scambi e mantenere il controllo del ritmo.
Il secondo parziale resta in equilibrio fino al 4-4, poi Korpatsch aumenta l’intensità con un ottimo rovescio e colpi profondi da fondo campo che le valgono la vittoria e il pass per il turno successivo.
Rakhimova la spunta al terzo set
Match lungo e ricco di cambi di inerzia quello tra la russa Kamilla Rakhimova e la polacca Linda Klimovicova.
Rakhimova domina il primo set (6-0), subisce il ritorno dell’avversaria nel tie-break del secondo (6-7), ma ritrova precisione e aggressività nel terzo set, chiuso 6-3.
Zhang supera Bassols Ribera
La cinese Shuai Zhang avanza battendo la spagnola Marina Bassols Ribera per 7-6 6-3. Primo set molto combattuto, deciso al tie-break, poi Zhang prende il controllo del match e chiude senza rischi.
Friedsam resiste a Kudermetova
Successo in tre set per la tedesca Anna-Lena Friedsam, che supera la russa Polina Kudermetova con il punteggio di 6-3 1-6 6-2.
Friedsam parte forte, crolla nel secondo set, ma ritrova ritmo e solidità nel parziale decisivo.
Sonmez e Ruzic avanzano
La turca Zeybep Sonmez rimonta la francese Amandine Monnot vincendo 3-6 6-1 6-1, mostrando una netta superiorità nei secondi due set.
Vittoria agevole anche per la croata Antonia Ruzic, che domina l’ucraina Veronika Podrez con un eloquente 6-1 6-1.