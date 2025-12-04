Coppa Italia, la Lazio elimina il Milan: decide Zaccagni nel finale

ROMA – La Lazio di Maurizio Sarri centra la qualificazione al turno successivo di Coppa Italia battendo il Milan pergrazie a un colpo di testa dinel finale di gara. I biancocelesti conquistano così il pass per la sfida contro il, mentre i rossoneri salutano la competizione.

La partita si accende sin dai primi minuti con una Lazio più brillante e aggressiva. Nel primo tempo gli uomini di Sarri costruiscono diverse occasioni: Castellanos, Basic e Isaksen mettono alla prova la difesa rossonera, mentre il Milan fatica a trovare ritmo, idee e profondità.

Nella ripresa la squadra di Allegri cambia atteggiamento e mostra un piglio diverso. I rossoneri sfiorano il vantaggio prima con Loftus-Cheek, che impegna il portiere avversario, e poi con Leao, vicino al gol con una delle sue accelerazioni.

Quando il match sembra avviarsi verso i tempi supplementari, arriva l’episodio decisivo: a dieci minuti dal termine, su calcio d’angolo, Zaccagni anticipa tutti e di testa batte Maignan, firmando l’1-0 che manda in estasi l’Olimpico e condanna il Milan all’eliminazione.

Per la Lazio una vittoria preziosa che dà fiducia e permette di continuare il percorso in Coppa Italia; per il Milan, invece, una serata amara che riapre interrogativi sul rendimento della squadra nelle gare decisive.