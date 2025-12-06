Bari, il Comune verso l’ingresso in Aqp: al via la consultazione pubblica

BARI - Con la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Bari (Area tematica Bandi e Concorsi / Altri avvisi) dello schema di delibera consiliare, è stata avviata la consultazione pubblica per l'operazione di acquisizione delle quote azionarie di AQP SpA da parte del Comune di Bari.Si tratta del primo passaggio per dare attuazione alla Legge regionale pugliese n.14 del 28 marzo 2024, che ha disciplinato le modalità di alienazione da parte della Regione Puglia delle partecipazioni sociali di Acquedotto Pugliese SpA. nei confronti dei Comuni pugliesi, con l'obiettivo di rendere AQP SpA società in house degli stessi.All’esito del complessivo procedimento di cessione da parte della Regione in favore dei 257 Comuni pugliesi, essi risulteranno infatti titolari del 20 per cento dell’intero pacchetto azionario di AQP SpA, secondo un piano di riparto previsto dalla legge regionale.L’operazione consentirà al Comune di Bari di acquisire gratuitamente 73.025 azioni, per un peso percentuale nel capitale sociale dello 0,91 % e un controvalore nominale di € 376.809.La pubblicazione dell’avviso, finalizzata a garantire la consultazione pubblica, favorendo una partecipazione informata, assegna un termine di 10 giorni per poter produrre eventuali osservazioni, pareri e commenti sullo schema di atto deliberativo predisposto dal Comune di Bari.A seguire, lo schema di deliberazione integrato dai contributi, ove emersi nell’ambito della consultazione pubblica, sarà sottoposto alle valutazioni del Consiglio comunale.