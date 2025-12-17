Bari, il sindaco Leccese: “No alle armi giocattolo, sì ai giochi di società per costruire comunità”

BARI – In vista delle festività natalizie, il sindaco di Bari,, lancia un appello ai genitori: “Invito a non regalare armi giocattolo ai bambini, come pistole, fucili o stelle da sceriffo, ma a preferire giochi di società, perché anche giocando si può fare comunità”.

Le dichiarazioni sono state rilasciate durante il discorso di apertura degli Stati Generali dell’Infanzia Zerosei, evento dedicato alla prima infanzia. “La generazione da zero a sei anni – ha aggiunto il sindaco – è titolare di diritti e noi dobbiamo dare risposte concrete a questi cittadini”.

Leccese ha concluso sottolineando l’importanza di coltivare la pace fin dai primi anni di vita: “La pace è uno sforzo che dobbiamo fare ogni giorno, costruendola con le nostre azioni e attraverso la creazione di rapporti ispirati al rispetto reciproco”.

Un messaggio che invita a riflettere sul valore del gioco educativo e sulla responsabilità degli adulti nel trasmettere ai più piccoli valori di convivenza, collaborazione e rispetto.