Raw Bus: a Pane e pomodoro ultimo appuntamento dell’anno in musica

BARI - Mercoledì 31 dicembre per l'ultimo giorno dell'anno, a partire dalle 12, il Raw Bus di Pane e Pomodoro, gestito da Bar Project, proporrà l'evento "Salutiamo il 2025 dinanzi al mare", durante il quale si esibiranno, dal vivo, il chitarrista Lorenzo Melchiorre e il cantante Freddy.Lorenzo Melchiorre ha cominciato lo studio della chitarra classica da autodidatta, all'età di 9 anni, per poi avvicinarsi a quella elettrica a 12. Una volta maggiorenne ha poi intrapreso lo studio della chitarra al conservatorio "Niccolò Piccinni" di Bari, per poi collaborare con alcune scuole private e associazioni. Terminati gli studi al conservatorio "Lucio Campiani" di Mantova, ha proseguito sia nella sua attività di docente che in quella di musicista, esibendosi sia da solista che con diverse formazioni, soprattutto in duo e in trio, in tutta Italia. Attualmente partecipa a numerosi progetti musicali abbracciando più generi musicali.In questa occasione accompagnerà Federico Giacobbe, in arte Freddy. I due eseguiranno diversi brani e spaziando dal rock-pop e R'n'b internazionale sino ad arrivare ai grandi cantautori di casa nostra, ma proporrà anche diversi brani da lui stesso scritti e realizzati come "Whisky", ultimo singolo uscito qualche settimana fa, disponibile su tutte le piattaforme digitali.Durante il suo percorso artistico Freddy si è esibito in vari locali tra Bari e provincia, anche se frequenti sono le sue performance anche per le strade del centro del capoluogo pugliese. Ha partecipato ad alcuni contest musicali e nel 2023 ha vinto il Music Gallery di Casamassima e, insieme a Euterpe, progetto da lui stesso fondato, il Sanremo Off di quest'anno a Molfetta. Diversi i suoi generi preferiti, tra cui rock, funk e jazz, mentre tra gli artisti da cui prende ispirazione non si può dimenticare Stevie Wonder, sua "guida" musicale. Oltre a brani propri, al PalaBarTino il giovane cantautore 28enne, che sta per laurearsi al Dams di Bari e studia canto con il maestro Alex Spadavecchia, proporrà celebri cover come "Ain't no sunshine" di Bill Withers, "Somewhere only we know" di Keane e "Anna e Marco" di Lucio Dalla, attraverso una performance che promette di essere espressiva ed emozionante, arrivando a toccare il cuore e l'anima di tutti i partecipanti.