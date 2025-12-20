Bari, inaugurata la nuova area di sosta a San Girolamo: oltre 140 posti auto tra sostenibilità e sicurezza

BARI - Questa mattina è stata inaugurata la nuova, situata all’angolo tra strada San Girolamo e via Costa, alla presenza del sindaco, dell’assessore alla Cura del territorio, della presidente del Municipio III, insieme a consiglieri comunali, municipali e tecnici.

L’area mette a disposizione oltre 140 posti auto, tra cui 7 stalli riservati a persone con disabilità e 25 posti dedicati a biciclette e motocicli, migliorando accessibilità e vivibilità del quartiere.

Il sindaco Leccese ha sottolineato come l’opera risponda all’annosa richiesta di parcheggi, valorizzando al contempo lo spazio incolto precedentemente degradato, mentre l’assessore Scaramuzzi ha evidenziato la posizione strategica del parcheggio, vicino al lungomare e a tre istituti scolastici, e le caratteristiche ecologiche e di fruizione culturale dell’area.

Il progetto ha previsto il recupero e il risanamento di un’area comunale di circa 5.000 metri quadri, la rimozione di macerie, vecchie murature e tralicci in disuso, nonché la riqualificazione dei marciapiedi eliminando barriere architettoniche.

Dal punto di vista idraulico, il parcheggio è dotato di un sistema di regimentazione delle acque piovane, mentre sul piano estetico e ambientale sono stati realizzati un’aiuola perimetrale con impianto di irrigazione, una filare di tigli cordati e il recupero della palmizia monumentale, valorizzata con una grande panca circolare.

La pavimentazione è stata progettata secondo criteri di sostenibilità ambientale: strato drenante, misto granulare stabilizzato e conglomerato bituminoso permeabile con legante trasparente ecocompatibile, che favorisce il deflusso delle acque, riduce le isole di calore urbane e mette in risalto i colori naturali degli inerti, garantendo al contempo stabilità e resistenza nel tempo.

L’inaugurazione segna un passo importante per la vivibilità del quartiere San Girolamo, coniugando funzionalità, sicurezza e sostenibilità ambientale in un’area strategica per residenti e visitatori.