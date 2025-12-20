Il segretario generale CISL Puglia Antonio Castellucci nominato reggente FAI-CISL nazionale

BARI - Antonio Castellucci, Segretario Generale della CISL Puglia dal 2020, è stato nominato. La nomina è stata deliberata dalla Segreteria nazionale della CISL a seguito del Consiglio Generale della FAI, che due giorni fa aveva votato all’unanimità la richiesta di reggenza, dopo le dimissioni di Onofrio Rota, prossimo alla conclusione del suo mandato.

Castellucci è entrato in CISL nel 1997 e ha iniziato il suo percorso come capo lega comunale FISBA-CISL (oggi FAI-CISL) a Torricella, suo comune di origine. Nel 2002-2003 ha partecipato al primo corso di specializzazione nazionale per operatori sindacali FAI, e nel 2009 è stato eletto Segretario Generale della FAI-CISL Taranto. Dopo aver seguito ulteriori percorsi di formazione sulla contrattazione sindacale nel 2012, è stato nominato Segretario Generale della FAI-CISL Taranto Brindisi nel 2013 e, successivamente, Segretario Generale della CISL Taranto Brindisi nel 2015.

Con la nomina odierna, Castellucci assume la guida della Federazione agroalimentare e ambientale della CISL a livello nazionale, che rappresenta quasi 224.000 iscritti tra lavoratori e lavoratrici dei settori dell’agricoltura, industria alimentare, ambiente, foreste, pesca e tabacco.