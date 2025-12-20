Concerto di Natale 2025: l’IRCCS De Bellis celebra un anno di successi e guarda al futuro

PUTIGNANO – Gremito e sold out ildi Putignano per ilpromosso dall’IRCCS Saverio De Bellis di Castellana Grotte. L’evento ha riunito comunità scientifica, istituzioni e cittadini in una serata di musica, riflessione e celebrazione dei traguardi raggiunti dall’Istituto nel corso dell’anno.

Protagonista musicale della serata è stata la LJP Big Band, diretta dal maestro Dino Plasmati, con la partecipazione delle voci di Antonella Genga, Nicola Pignataro, Nico Salatino e Nico Maretti. La conduzione dell’evento è stata affidata alla giornalista Giusy Frallonardo.

“Il 2025 si chiude con ottimi risultati dal punto di vista della ricerca scientifica – ha dichiarato il Direttore Scientifico, prof. Gianluigi Giannelli – ma più in generale è stato un anno da ricordare per il De Bellis. Nonostante le difficoltà, siamo riusciti a fare meglio dell’anno precedente. Il futuro si apre con prospettive molto importanti: nei primi mesi del 2026 arriveranno risultati significativi in ambito oncologico, per la cura dei tumori più aggressivi del fegato e della colecisti, oltre a nuove evidenze legate agli stili di vita, alle malattie infiammatorie croniche intestinali e ai disturbi funzionali dell’intestino.”

Il Presidente, dott. Enzo Delvecchio, ha sottolineato il valore della serata come momento di comunità: “Questa occasione non è solo per gli auguri natalizi o per ascoltare musica, ma soprattutto per raccontare ciò che è stato fatto e ciò che ci attende. Sono presenti i veri protagonisti di questa crescita: ricercatori, medici, infermieri, operatori socio-sanitari, personale amministrativo, giovani in formazione e cittadini. Nel 2026 continueremo a consolidare e migliorare questi risultati, rimanendo un punto di riferimento per la sanità pugliese.”

Il Commissario straordinario, avv. Luigi Fruscio, ha aggiunto: “Serate come questa raccontano meglio di qualsiasi dato il senso profondo dell’IRCCS De Bellis: una comunità che lavora insieme, con competenza e passione, mettendo ricerca e cura al servizio delle persone. La partecipazione numerosa conferma il forte legame con il territorio e stimola ulteriormente a proseguire nel percorso di crescita e responsabilità intrapreso dall’Istituto.”

La serata, completamente sold out, ha unito cultura, musica e scienza, trasformando gli auguri di Natale in un momento collettivo di riconoscimento, fiducia e visione condivisa, celebrando un anno di importanti risultati e aprendo la strada a nuove sfide per il 2026.