Bari, incontro con i pazienti emofilici e iniziative solidali in vista dell’Epifania

BARI - Domenica 14 dicembre, alle ore 10.00, presso il Centro Emofilia di Bari, si terrà un incontro dedicato ai pazienti emofilici, adulti e bambini, promosso dalle associazioni ARPE Teo Ripa e ABCE Bambini Emofilici.

All’appuntamento parteciperanno il responsabile del Centro, dott. Giuseppe Malcangi, insieme ai suoi collaboratori dott. Renato Marino, dott. Valeria Iandolo e dott. Daniele Rosselli, per un momento di confronto, aggiornamento e supporto rivolto alle famiglie e ai pazienti.

Al termine dell’incontro, è prevista la distribuzione delle calze della Befana presso l’Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII, nel reparto “Trambusti”, diretto dalla prof.ssa Paola Giordano con il supporto del dott. Giuseppe Lassandro.

L’iniziativa è stata organizzata dal Movimento Italiano Disabili, coordinato da Nicola Papagna, in collaborazione con l’assessore Michelangelo Cavone, con l’azienda Magna PT (referente dott. Vincenzo Lioce) e con il presidente della Fiera del Levante, Gaetano Frulli.

Le calze sono state donate anche ai bambini e alle famiglie assistite dalle suore di Madre Teresa di Calcutta, per portare un momento di gioia e vicinanza in vista delle festività.