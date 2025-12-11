Succede a Erchie, la squadra ripaga i tifosi… pagando le loro multe!

– Succede a Erchie – comune di 8.072 anime della provincia di Brindisi, in Puglia – e precisamente al “Comunale” di Torre Santa Susanna, impianto presso cui la squadra locale, che milita nel campionato di 1ª categoria pugliese, disputa le partite casalinghe; i grigio/verdi sono secondi in classifica e nella 10ª giornata di campionato era in programma la sfida contro la Città di Avetrana – vinta per 2-0. Al di là della cronaca in campo, però, a fare parlare è quanto successo fuori dal campo…

«Il Presidente comunica che, nella giornata odierna, durante gli eventi a sostegno della squadra, diverse auto sono state sanzionate per sosta vietata. La Virtus, solo per questa volta, si farà carico di tutte le multe. Si invita comunque a seguire le regole. Un gesto per ringraziare chi, con entusiasmo e passione, sceglie ogni giorno di esserci. Si invitano coloro che hanno ricevuto la sanzione a presentare i verbali presso il campo comunale, domani dalle ore 9:00 alle 11:00».

In un mondo dove le società sportive non regalano nemmeno un portachiavi, alla Virtus Erchie avviene l’impensabile. Durante gli eventi dedicati alla squadra, numerose auto dei tifosi vengono multate per sosta vietata… una scena purtroppo comune in qualunque domenica di sport. Ma ciò che accade dopo è tutto tranne che comune.

Il Presidente della Virtus Erchie, infatti, annuncia che la società pagherà tutte le multe. Sì, avete letto bene: tutte. Un gesto che ha lasciato molti a bocca aperta, perché — diciamocelo — non è certo normale vedere una squadra farsi carico delle contravvenzioni dei propri tifosi.

In un’epoca in cui ogni costo ricade sui sostenitori, la Virtus compie una mossa che ha quasi dell’incredibile, un gesto di vicinanza che sembra uscito più da un racconto romantico che dalla realtà sportiva di oggi.

Ovviamente, la società precisa che si tratta di un’eccezione irripetibile, quasi un “miracolo amministrativo” destinato a restare nella storia locale.

Una cosa è certa: non capita tutti i giorni che una squadra decida di pagare le multe dei suoi sostenitori.

E questo gesto, così raro da sembrare surreale, è destinato a diventare uno degli episodi più chiacchierati dell’anno.