La Migliore Assassina a Capurso: semifinali combattute di alto livello

CAPURSO - Domenica 7 e lunedì 8 dicembre, in piazza Gramsci a Capurso (Ba), si sono svolte le semifinali della seconda edizione del “La Migliore Assassina – Il Campionato”, contest ideato e organizzato dall’associazione Bari Cibo Cultura con il patrocinio del Comune di Capurso.Al termine delle sfide, caratterizzate da grande intensità e da un livello tecnico elevato, sono stati proclamati 6 finalisti che si contenderanno il titolo: Teatro del Gusto, Quintessenza Caffetteria, Matitì, La Soddisfazione, BeWith e La Svolta.La manifestazione ha registrato una grande partecipazione, con piazza gremita e un entusiasmo palpabile che ha accompagnato ogni manche. L’accensione de “La Fanoje” ha reso l’atmosfera ancora più suggestiva, regalando momenti di forte emozione e condivisione. Le sfide hanno messo in luce tecniche diverse, impiattamenti creativi e interpretazioni personali degli spaghetti all’assassina, confermando la qualità dei concorrenti selezionati dal voto popolare. Distacchi minimi e duelli serrati hanno sottolineato il valore di una competizione che si distingue per originalità e coinvolgimento.“Siamo molto soddisfatti per il successo di queste semifinali, merito sicuramente della suggestiva cornice - ha dichiarato Maurizio Mastrorilli, co-fondatore di Bari Cibo Cultura -. Un sentito ringraziamento va al Comune di Capurso e al sindaco Michele Laricchia per l’accoglienza e la collaborazione, nonché a tutti i concorrenti che hanno reso queste serate indimenticabili con la loro passione e il loro talento”.A giudicare i concorrenti è stata la giuria presieduta dal giornalista e gastronomo Sandro Romano e composta da esperti del settore gastronomico, giornalisti e chef di riconosciuta esperienza, tra cui il campione uscente Francesco Bondanese, chef e titolare del ristorante Nonna Maria a Noicattaro. Sempre presente in giuria durante entrambe le serate, Lina Francavilla, figlia dello chef inventore della ricetta Enzo Francavilla, ha ricordato la figura del padre a quasi un anno dalla sua scomparsa, manifestando profonda emozione nel vedere riconosciuta e celebrata l’importanza della ricetta inventata dal padre, ormai apprezzata non solo a livello regionale e nazionale, ma anche internazionale.La serata finale si svolgerà a Bisceglie il 21 dicembre.: 39291111969