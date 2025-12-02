Bari, la Fiera del Levante dona 25.000€ all’UNICEF

BARI - Martedì 2 dicembre, nel foyer deldi Bari, si è svolta la cerimonia di consegna dell’assegno all’con il ricavato della beneficenza derivante dalla vendita dei biglietti della

L’evento, svoltosi dal 13 al 21 settembre, ha devoluto il 5% del prezzo di ogni biglietto (2,50 € online e 5 € al botteghino) a sostegno dei bambini in difficoltà, in particolare delle vittime dei conflitti. Questa iniziativa rappresenta il primo passo concreto dopo la firma, il 30 luglio 2025, del protocollo d’intesa triennale tra Nuova Fiera del Levante e UNICEF, volto a promuovere i diritti dell’infanzia e sostenere attività di raccolta fondi per i bambini più vulnerabili.

“Siamo orgogliosi di aver raccolto, arrotondando per eccesso, 25.000€ che saranno utilizzati per aiutare bambine e bambini di tutto il mondo – ha dichiarato Gaetano Frulli, presidente di Nuova Fiera del Levante. – Questo risultato ci sprona a fare ancora di più e invitare sempre più persone alla prossima Campionaria, perché ogni biglietto avrà un fine benefico”.

Nicola Graziano, presidente di UNICEF Italia, ha sottolineato l’importanza della collaborazione: “L’alleanza tra UNICEF e Nuova Fiera del Levante oggi si traduce in un atto concreto. Insieme stiamo interpretando un segno importante: le fortune che abbiamo ci obbligano, eticamente, a restituire”.

La consegna dell’assegno non chiude l’impegno della Fiera: il prossimo appuntamento benefico sarà il Concerto di Capodanno al Teatro Petruzzelli con Mogol, il 1° gennaio alle 18. Lo spettacolo “Mi ritorni in mente”, accompagnato dall’orchestra diretta dal maestro Angelo Valori, unirà musica e narrazione e l’intero incasso sarà devoluto all’UNICEF.

“Sarà un evento benefico duraturo nel tempo, che unisce più generazioni – aggiunge Frulli – e conferma il percorso di solidarietà intrapreso dalla Fiera del Levante”.

L’iniziativa è supportata dai partner BdM Banca e Megamark, unendo realtà locali per un unico obiettivo: il benessere dei bambini.

“Come banca radicata nel territorio, siamo orgogliosi di contribuire a un’iniziativa che mette il futuro delle nuove generazioni al centro”, dichiara Cristiano Carrus, AD di BdM Banca.

“Bambini, sorrisi e solidarietà sono il filo rosso di questo evento – aggiunge Daniela Balducci, referente Megamark – e non possiamo rimanere indifferenti, ma uniti per dare benessere”.

L’iniziativa consolida così il legame tra cultura, comunità e solidarietà, trasformando la Campionaria e il Capodanno barese in momenti concreti di sostegno ai bambini più vulnerabili.