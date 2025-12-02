Nuova speranza contro il tumore al fegato: il “trucco” per affamare il tumore

CASTELLANA GROTTE - Una scoperta dell’di Castellana Grotte, in provincia di Bari, apre nuove prospettive per il trattamento del carcinoma epatico. I ricercatori dell’Istituto hanno dimostrato che una molecola prodotta naturalmente dal nostro organismo, il, noto anche come Lubricina, può potenziare significativamente l’efficacia del, farmaco già utilizzato contro il tumore al fegato.

Il PRG-4, fisiologicamente presente nelle articolazioni e sulla superficie oculare come lubrificante naturale, non viene prodotto dal fegato. La sua associazione con il Regorafenib costituisce quindi una strategia del tutto nuova: la combinazione impedisce la formazione di nuovi vasi sanguigni che portano ossigeno e nutrienti al tumore, “affamandolo” e riducendo la sua capacità di crescita e metastatizzazione, spiega il direttore scientifico, Prof. Gianluigi Giannelli.

Lo studio, finanziato dal Ministero della Salute e durato più di quattro anni, ha utilizzato modelli sperimentali preclinici ottenuti tramite ingegnerizzazione molecolare ed è stato pubblicato sulla prestigiosa rivista internazionale Journal of Experimental & Clinical Cancer Research. Primo firmatario dell’articolo è il dottor Francesco Dituri, ricercatore sanitario dell’IRCCS De Bellis.

“I nostri dati sono molto robusti – aggiunge Giannelli – al punto da investire ulteriori risorse per sviluppare frammenti più piccoli del PRG-4, altrettanto efficaci e brevettabili, pronti per applicazioni cliniche future”.

I risultati suggeriscono potenziali vantaggi clinici rilevanti:

Riduzione del dosaggio di Regorafenib mantenendo o aumentando l’efficacia terapeutica.

Attenuazione degli effetti collaterali, spesso causa di sospensione della terapia.

Miglioramento della tollerabilità della terapia a lungo termine.



