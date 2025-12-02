Bari, l'evento "Aspettando San Nicola - Le Origini del Dono" in Piazza San Nicola



BARI - I Padri Domenicani, in collaborazione con il Comitato "San Nicola", le Associazioni della Citta Vecchia e la Compagnia Teatrale Formediterre, presentano: "Aspettando San Nicola - Le Origini del Dono", un appuntamento che, il 5 dicembre 2025, accompagnerà Bambini, Famiglie, Cittadini in un percorso dedicato alla tradizione del dono e alla figura del Santo Vescovo di Myra. - I Padri Domenicani, in collaborazione con il Comitato "San Nicola", le Associazioni della Citta Vecchia e la Compagnia Teatrale Formediterre, presentano: "Aspettando San Nicola - Le Origini del Dono", un appuntamento che, il 5 dicembre 2025, accompagnerà Bambini, Famiglie, Cittadini in un percorso dedicato alla tradizione del dono e alla figura del Santo Vescovo di Myra.





L’evento prende spunto dagli studi di padre Gerardo Cioffari O.P., autore del volume "Le origini di Santa Claus", un’opera che ricostruisce il lungo viaggio storico e culturale che dal vescovo Nicola conduce alla figura moderna di Santa Claus. Il progetto traduce questi contenuti in un linguaggio accessibile e visivo, valorizzando il nucleo spirituale del dono come gesto di amore, benevolenza e cura verso l’altro.





L’iniziativa nasce da un’idea di Antonio Minelli e Alessia Carrieri di "Formediterre".





San Nicola accoglie i Bambini nel Portico del Pellegrino





A partire dalle 17.30, i più piccoli potranno incontrare San Nicola, interpretato da Fabio Armenise della Compagnia d’Arme "Stratos", nel Portico del Pellegrino, antistante la Basilica, dove sarà possibile consegnare la tradizionale letterina al Santo.

Il momento dell’incontro diventa occasione di ascolto, preghiera e immaginazione, ma anche un invito alla responsabilità sociale. Ogni Bambino e invitato a portare un dono solidale – un giocattolo o un alimento non deperibile – da destinare alle Famiglie più bisognose della Citta.

I doni raccolti saranno distribuiti nei giorni successivi dalle Associazioni della Citta Vecchia, affinché l’intera iniziativa non resti simbolica, ma si traduca in un aiuto reale e concreto per chi vive situazioni di fragilità.





Videomapping narrativo sulla facciata della Basilica: "Le Origini del Dono"





La proiezione racconterà in forma poetica e suggestiva la storia del dono: dai riti della tradizione antica all’adorazione dei Magi, dalle leggende nicolaiane alla trasformazione popolare di Santa Claus. Un viaggio visivo che unisce spiritualità, arte e memoria, restituendo al pubblico il valore più autentico del gesto del donare.

La realizzazione tecnica del videomapping e a cura di International Sound.

In attesa della festa del 6 dicembre, Bari rinnova il suo legame con San Nicola attraverso un’iniziativa che parla ai Bambini, alle Famiglie e all’intera Comunità.

"Aspettando San Nicola - Le Origini del Dono" rappresenta un momento di incontro e condivisione, unendo tradizione religiosa, impegno civile e partecipazione collettiva in nome della carità nicolaiana.