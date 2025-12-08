Bari, lupa trovata morta nelle campagne di Carbonara: ipotesi bracconaggio
BARI - Un’esemplare di lupa è stata trovata morta nelle campagne di Bari, in zona Carbonara, nel pomeriggio dell’8 dicembre, dalle guardie ecozoofile del Nogez.
L’animale presentava numerosi colpi di carabina su tutto il corpo, probabilmente esplosi con armi utilizzate per la caccia. Secondo le prime valutazioni, la lupa potrebbe essere stata bersaglio di un cacciatore o di un bracconiere, pagando con la vita la sfortuna di trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato.
Sul caso sono stati allertati i Carabinieri Forestali e l’Asl, che provvederà a valutare le circostanze del decesso.
