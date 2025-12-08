Una serata di solidarietà e bellezza, Nardò si unisce per 'Armonie di Luce e Speranza'

- Nardò si prepara a vivere una serata speciale all’insegna della musica, della condivisione e della solidarietà. L’iniziativa filantropica, promossa dalla comunità parrocchiale insieme a numerosi volontari e realtà cittadine, vuole essere un gesto concreto di vicinanza verso le famiglie in difficoltà del territorio, trasformando il tradizionale Concerto di Natale in un’occasione di fraternità e impegno comune.

L’evento vede la partecipazione corale di tante persone che, con generosità, hanno messo a disposizione tempo, talenti e passione. Il coro parrocchiale, guidato dal M° Gregorio Gatto, affiancato al pianoforte dal M° Katia Fiorentino, offrirà un repertorio ricco di spiritualità e atmosfere natalizie. Le coreografie di Martina Durante e Alessandra Trifoglio accompagneranno alcuni brani, rendendo la serata ancora più suggestiva. Fondamentale è stata anche la collaborazione dell’Azione Cattolica parrocchiale, che sostiene l’iniziativa con il consueto spirito di servizio.

Il parroco don Giuseppe Casciaro, che ha sostenuto l’iniziativa fin dal principio, viene ricordato con gratitudine per la sua attenzione verso i bisogni della comunità e per il costante incoraggiamento a realizzare progetti capaci di unire fede e opere.

L’intera serata desidera essere non solo un evento artistico, ma un messaggio di luce e speranza, un invito a riscoprire il valore del dono reciproco. In un tempo in cui tante famiglie affrontano momenti difficili, la comunità neretina sceglie la strada della condivisione, trasformando la musica in un abbraccio corale.