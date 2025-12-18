Bari, Natale 2025: torna la campagna “Libri con i canditi – oltre i panettoni”

BARI – Al via la II edizione di “Libri con i canditi – oltre i panettoni: regala libri e tempo di dialogo”, la campagna di sensibilizzazione promossa dalla commissione consiliare Culture, Politiche educative e giovanili, in collaborazione con librerie, biblioteche, spazi sociali e pasticcerie cittadine. Dopo il successo della prima edizione, l’iniziativa torna per le festività natalizie 2025 con l’obiettivo di promuovere la lettura, il dialogo intergenerazionale e la condivisione del tempo, in particolare tra bambini, famiglie e comunità.

Il progetto coinvolge biblioteche e spazi sociali come strumenti quotidiani di formazione e crescita, con particolare attenzione a contrastare le povertà educative e sostenere la genitorialità attraverso momenti di lettura condivisa, gioco e convivialità. Tra i partner della seconda edizione figura anche la Biblioteca Metropolitana “De Gemmis”.

Gli appuntamenti principali

I primi incontri, a cura di Mama Happy, sono dedicati a bambini dai 3 ai 6 anni e si svolgeranno:

  • venerdì 19 dicembre alle 17 presso l’Hub Paripasso Madonnella, via Positano 1

  • lunedì 22 dicembre alle 17 allo Spazio Mamme, largo Annunziata 15, Bari Vecchia

  • martedì 23 dicembre alle 10.30 al Polo Mille Giorni, Traversa III, via Trento, San Paolo

Presso la Biblioteca Metropolitana “De Gemmis”, invece, sono previsti:

  • martedì 23 dicembre alle 16 “Pagine candite”, letture ad alta voce a tema natalizio per bambini dai 3 ai 7 anni

  • lunedì 29 dicembre alle 10.30 “Gaming Library”, giochi da tavolo, di parole e fabulazione per bambini e ragazzi dai 5 ai 12 anni

Tutti gli eventi saranno accompagnati da dolci panettoni artigianali offerti dalla storica Pasticceria Isa e momenti di convivialità, per rendere l’esperienza ancora più speciale.

Un messaggio educativo e culturale

“In occasione di questo Natale vogliamo rilanciare un messaggio educativo di pace, incontro e relazione rivolto alla città – spiega Francesca Bottalico, presidente della commissione Culture, Politiche educative e giovanili –. Il libro e il tempo dell’ascolto sono doni preziosi, economici e indimenticabili: invitiamo la città a rallentare e a dedicarsi al tempo degli affetti”.

Valentina Colonna di Mama Happy aggiunge: “La lettura condivisa è uno strumento semplice ma potente per creare legami, favorire l’ascolto e offrire alle famiglie occasioni di incontro e supporto, soprattutto nei contesti più fragili”.

Marilisa Di Turi della Biblioteca Metropolitana “De Gemmis” sottolinea: “Partecipare a questa campagna significa rafforzare il nostro impegno nel rendere i libri accessibili a tutti e promuovere la lettura come esperienza condivisa, capace di contrastare le disuguaglianze educative e sociali”.

Con il sostegno della comunità e dei partner locali, “Libri con i canditi” conferma il suo ruolo come iniziativa che unisce cultura, solidarietà e socialità, trasformando il Natale in un’occasione di incontro e dialogo per bambini, famiglie e cittadini.

Info e contatti: Mama Happy 338 9913437

