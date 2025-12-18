Bari, Natale 2025: torna la campagna “Libri con i canditi – oltre i panettoni”

BARI – Al via la II edizione di “Libri con i canditi – oltre i panettoni: regala libri e tempo di dialogo”, la campagna di sensibilizzazione promossa dalla commissione consiliare Culture, Politiche educative e giovanili, in collaborazione con librerie, biblioteche, spazi sociali e pasticcerie cittadine. Dopo il successo della prima edizione, l’iniziativa torna per le festività natalizie 2025 con l’obiettivo di promuovere la lettura, il dialogo intergenerazionale e la condivisione del tempo, in particolare tra bambini, famiglie e comunità.

Il progetto coinvolge biblioteche e spazi sociali come strumenti quotidiani di formazione e crescita, con particolare attenzione a contrastare le povertà educative e sostenere la genitorialità attraverso momenti di lettura condivisa, gioco e convivialità. Tra i partner della seconda edizione figura anche la Biblioteca Metropolitana “De Gemmis”.

Gli appuntamenti principali

I primi incontri, a cura di Mama Happy, sono dedicati a bambini dai 3 ai 6 anni e si svolgeranno:

venerdì 19 dicembre alle 17 presso l’Hub Paripasso Madonnella, via Positano 1

lunedì 22 dicembre alle 17 allo Spazio Mamme, largo Annunziata 15, Bari Vecchia

martedì 23 dicembre alle 10.30 al Polo Mille Giorni, Traversa III, via Trento, San Paolo

Presso la Biblioteca Metropolitana “De Gemmis”, invece, sono previsti:

martedì 23 dicembre alle 16 “Pagine candite”, letture ad alta voce a tema natalizio per bambini dai 3 ai 7 anni

lunedì 29 dicembre alle 10.30 “Gaming Library”, giochi da tavolo, di parole e fabulazione per bambini e ragazzi dai 5 ai 12 anni

Tutti gli eventi saranno accompagnati da dolci panettoni artigianali offerti dalla storica Pasticceria Isa e momenti di convivialità, per rendere l’esperienza ancora più speciale.

Un messaggio educativo e culturale

“In occasione di questo Natale vogliamo rilanciare un messaggio educativo di pace, incontro e relazione rivolto alla città – spiega Francesca Bottalico, presidente della commissione Culture, Politiche educative e giovanili –. Il libro e il tempo dell’ascolto sono doni preziosi, economici e indimenticabili: invitiamo la città a rallentare e a dedicarsi al tempo degli affetti”.

Valentina Colonna di Mama Happy aggiunge: “La lettura condivisa è uno strumento semplice ma potente per creare legami, favorire l’ascolto e offrire alle famiglie occasioni di incontro e supporto, soprattutto nei contesti più fragili”.

Marilisa Di Turi della Biblioteca Metropolitana “De Gemmis” sottolinea: “Partecipare a questa campagna significa rafforzare il nostro impegno nel rendere i libri accessibili a tutti e promuovere la lettura come esperienza condivisa, capace di contrastare le disuguaglianze educative e sociali”.

Con il sostegno della comunità e dei partner locali, “Libri con i canditi” conferma il suo ruolo come iniziativa che unisce cultura, solidarietà e socialità, trasformando il Natale in un’occasione di incontro e dialogo per bambini, famiglie e cittadini.

Info e contatti: Mama Happy 338 9913437