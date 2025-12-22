Bari, Natale in strada tra musica e danza: domani concerto in via Sparano con i Sounds Cool e Valerio Scanu

BARI - Domani, martedì 23 dicembre, alle ore 19.45, il sagrato della Chiesa di San Ferdinando in via Sparano ospiterà il, diretto dal maestro Fabio Calabrese, con la partecipazione speciale di, vincitore di Sanremo 2010. L’evento, a ingresso libero, è aperto a tutta la città e unisce musica, atmosfera natalizia e valori dello sport.

La serata prevede anche momenti coreografici di danza in apertura e chiusura del concerto, con l’obiettivo di valorizzare movimento, partecipazione collettiva e spirito di squadra.

«La forza dello sport risiede nel gioco di squadra e nel lavoro di un gruppo che avanza compatto verso un’unica direzione – sottolinea il consigliere delegato allo Sport, Lorenzo Leonetti –. Domani piazza San Ferdinando si trasformerà in un palco a cielo aperto di danza e buona musica. I Sounds Cool continuano a stupirci con questo omaggio agli sportivi baresi, un gesto che valorizza rispetto, resilienza e determinazione».

Un appuntamento da non perdere per vivere il Natale a Bari all’insegna di musica, danza e comunità.