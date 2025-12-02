Bari, operazione antimafia in corso: arresti per il tentato omicidio del 28 dicembre 2023

BARI – È in corso in queste ore un’importante operazione del Comando Provinciale dei Carabinieri di Bari, coordinata dalla Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia, per eseguire diversi arresti nei confronti dei presunti responsabili del tentato omicidio premeditato avvenuto il 28 dicembre 2023 nel quartiere Carrassi.

La vittima, un uomo di 25 anni, era stata bersaglio di numerosi colpi d’arma da fuoco esplosi in strada. L’agguato, secondo gli investigatori, sarebbe stato compiuto con modalità mafiose e con una pianificazione preventiva.

Gli arresti rappresentano un nuovo passaggio nelle indagini avviate subito dopo l’attentato, che aveva destato grande allarme nel quartiere e riacceso i riflettori sulla presenza di dinamiche criminali riconducibili alla criminalità organizzata locale.

L’operazione è tuttora in corso e ulteriori dettagli saranno resi noti nelle prossime ore dalle autorità competenti.