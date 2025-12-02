Il 7 Dicembre Conversano si accende: al Via Borgo di Natale 2025

CONVERSANO - Conversano è pronta a immergersi nell’atmosfera più magica dell’anno. Domenica 7 dicembre, alle ore 18, prenderà ufficialmente il via Borgo di Natale 2025, il grande cartellone di iniziative che animerà il centro cittadino fino al 6 gennaio 2026, tra spettacoli, installazioni luminose, attrazioni per famiglie ed esperienze immersive dedicate al mondo di Babbo Natale.L’inaugurazione prenderà il via alle 18:00 con il raduno del pubblico in Piazza Castello e il momento simbolico dell’intera manifestazione: la cerimonia di accensione delle luminarie natalizie, che quest’anno renderanno Conversano ancora più suggestiva e luminosa. A seguire l’atmosfera si scalderà con l’esibizione del coro Gospel “Vocal Sinergy Choir”, che proseguirà fino a sera, dando così il benvenuto ufficiale al periodo più atteso dell’anno. Borgo di Natale 2025: un percorso tra attrazioni, sapori ed emozioni Tra le novità più attese di questa edizione, “Ghirlandia, il Castello di Natale”, una inedita esperienza multimediale permetterà a grandi e piccini di ritrovarsi catapultati direttamente in Lapponia e trovare Babbo Natale e gli elfi, la fabbrica degli orsacchiotti e il boschetto degli alberi di Natale in un viaggio immersivo tra sogno e realtà, incanto e meraviglia. Un percorso emozionale che unisce scenografie, tecnologia e narrazione, pensato per regalare un incontro indimenticabile con il mondo incantato della tradizione.Proseguendo, nel cuore dell’Anfiteatro Belvedere prenderà forma una grande pista di ghiaccio, perfetta per bambini, ragazzi e per chiunque voglia vivere l’esperienza classica del Natale in città. Un luogo di incontro, divertimento e movimento che diventerà uno dei poli più frequentati del cartellone. A completare il quadro, sempre nei pressi dell’Anfiteatro, le casette gastronomiche, dedicate a prodotti tipici, dolci natalizi, specialità calde e proposte gourmet che delizieranno i visitatori durante tutto il periodo delle feste.Dal 7 dicembre, il borgo storico entrerà così nell’atmosfera delle feste, accompagnando Conversano fino all’Epifania con un intreccio di luci, installazioni e appuntamenti che accompagneranno Conversano fino all’Epifania.Snodandosi attraverso i luoghi più caratteristici della città, il programma offrirà momenti dedicati alle famiglie, iniziative culturali e occasioni di intrattenimento che trasformeranno il centro cittadino nel cuore delle iniziative natalizie.Con Borgo di Natale 2025, l’Amministrazione Comunale firma un progetto che restituisce alla città il piacere di vivere il Natale insieme: un cartellone curato, pensato per animare Conversano nelle settimane di festa e per offrire a residenti e visitatori un periodo natalizio vero, sentito e condiviso. Un invito a ritrovarsi in città e a vivere pienamente la magia delle feste.