Bari, 14enne arrestato dalla Polizia Locale per rapina con coltello

BARI – Domenica scorsa, nel centro di Bari, unè stato arrestato dalla Polizia Locale per rapina. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, ha minacciato con unun coetaneo, riuscendo a farsi consegnare un telefono cellulare.

Gli agenti, intervenuti prontamente, sono riusciti a bloccare il minore nonostante la sua resistenza, ponendo fine all’episodio e procedendo al fermo. Le autorità hanno avviato le procedure del caso, nel rispetto delle norme previste per i minorenni.