Bari, 14enne arrestato dalla Polizia Locale per rapina con coltello
BARI – Domenica scorsa, nel centro di Bari, un ragazzo tunisino di 14 anni è stato arrestato dalla Polizia Locale per rapina. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, ha minacciato con un coltello un coetaneo, riuscendo a farsi consegnare un telefono cellulare.
Gli agenti, intervenuti prontamente, sono riusciti a bloccare il minore nonostante la sua resistenza, ponendo fine all’episodio e procedendo al fermo. Le autorità hanno avviato le procedure del caso, nel rispetto delle norme previste per i minorenni.
Tags: Bari CRONACA LOCALE