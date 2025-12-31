Bari, a Palazzo di Città il riconoscimento ai bambini protagonisti della rigenerazione urbana

BARI - Nella mattinata di ieri il sindaco Vito Leccese ha ricevuto a Palazzo di Città 23 bambini che nel corso del 2025 si sono distinti per il loro impegno nelle opere di rigenerazione urbana realizzate insieme a Retake. Un incontro pensato per ringraziare i più giovani e valorizzare il ruolo della cittadinanza attiva fin dall’infanzia nella cura dei luoghi e dei beni comuni. L’iniziativa ha rappresentato un gesto di riconoscenza e, allo stesso tempo, un messaggio di fine anno: una città più bella e vivibile si costruisce giorno dopo giorno, anche grazie all’impegno delle nuove generazioni.All’evento hanno partecipato il Centro servizi per le famiglie e la Casa della Legalità di San Girolamo, insieme ai bimbi della casetta di Mary Poppins di Carbonara, realtà che nel corso dell’anno hanno accompagnato i bambini in numerose iniziative di rigenerazione urbana e di attenzione agli spazi pubblici cittadini.Nel corso dell’incontro, i piccoli ospiti sono stati accolti nelle sale del Palazzo di Città e accompagnati alla scoperta del valore simbolico e istituzionale dei luoghi. A ciascun bambino è stato consegnato un riconoscimento simbolico: una sacca contenente una medaglia con l’effigie del Comune di Bari, un libriccino della Costituzione italiana, un cappellino e una confezione di matite, a testimonianza del legame tra diritti, doveri e partecipazione civica.«È stata un’esperienza davvero emozionante vedere i bambini così coinvolti» – ha dichiarato Annalisa Condurro, responsabile di Retake Bari. «Un momento che resterà nei loro ricordi e che rafforza la loro autostima, alimentando il desiderio di continuare a prendersi cura della città. La rigenerazione urbana, quando passa dai più piccoli, diventa anche un potente strumento educativo».