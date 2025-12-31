Taranto, sold out per il Concerto di Capodanno con l'Orchestra ICO della Magna Grecia al Teatro Fusco



"Tutto esaurito" registrato in poche ore. Dirige il Maestro Piero Romano, con il soprano Gesua Gallifoco e il baritono Guido Dazzini. Musiche di Strauss, Donizetti, Rossini, Tchaikovski, Gounod, Shostakovich, Bizet, Lumbye, Gastaldon e Leoncavallo. L’invito ad indossare l’abito scuro ed elegante. Evento a cura di ICO, Comune di Taranto e Teatro comunale, in collaborazione con Regione Puglia e Ministero della Cultura





TARANTO - E’ sold out il Concerto di Capodanno in programma giovedì 1 gennaio alle 11.00 nel teatro comunale Fusco di Taranto. Un concerto attesissimo con due voci straordinarie, un’orchestra e le musiche di Strauss, Donizetti, Rossini, Tchaikovsky, Gounod, Shostakovich, Bizet, Lumbye, Gastaldon e Leoncavallo per brindare all’ingresso del 2026. Protagonisti il soprano Gesua Gallifoco e il baritono Guido Dazzini, che emozioneranno il pubblico con le musiche eseguite dall’Orchestra ICO della Magna Grecia diretta dal Maestro Piero Romano. Ingresso: Platea 15euro, galleria 10euro. Biglietti su Vivaticket. Si consiglia a quanti interverranno, l’abito scuro ed elegante. Il Concerto di Capodanno è organizzato e promosso dall’Orchestra ICO della Magna Grecia, dal Comune di Taranto e dal Teatro comunale Fusco, in collaborazione con la Regione Puglia e il Ministero della Cultura.





«Dopo il Concerto con il WakeUp gospel in piazza Carmine – dice il Maestro Piero Romano, direttore artistico dell’Orchestra ICO della Magna Grecia – riprende l’attività dell’ICO con il concerto augurale del nuovo anno. Come sempre l’augurio è che il 2026 possa regalarci tante emozioni e tanti sorrisi, con l’impegno che l’anno che sta arrivando crei quel senso di partecipazione e comunità. Il Concerto di Capodanno, negli anni sta diventando un appuntamento importante per la città di Taranto, tanto che l’evento sia di buon auspicio e porti benessere a Taranto. Un augurio che l’Orchestra ICO della Magna Grecia, dai professori a tutto il personale impegnato nell’allestimento di questo e di tutti i concerti in programma, intende rivolgere al pubblico per un 2026 ricco di soddisfazioni e pieno di felicità».





Concerto di Capodanno, giovedì 1 gennaio alle 11.00, Teatro Fusco di Taranto. Orchestra ICO della Magna Grecia diretta dal Maestro Piero Romano, con il soprano Gesua Gallifoco e il baritono Guido Dazzini. Info: Orchestra Magna Grecia Taranto – Via Ciro Giovinazzi 28 (392.9199935): orchestramagnagrecia.it . Social: Facebook e Instagram.