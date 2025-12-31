Capodanno a Bari 2026: collegamenti speciali e potenziamento Park & Ride
BARI - In occasione del Capodanno a Bari 2026, il grande concerto in piazza Libertà, organizzato dal gruppo Mediaset con il supporto della Regione Puglia, sarà accompagnato da una serie di collegamenti speciali notturni e dal potenziamento del servizio Park & Ride, predisposti da AMTAB S.p.A. in collaborazione con l’amministrazione comunale. L’evento musicale inizierà alle ore 21, con accesso libero a partire dalle ore 19 dall’ingresso in corso Vittorio Emanuele, lato Teatro Margherita, fino al raggiungimento della capienza massima stabilita dalla Prefettura per motivi di sicurezza.
Servizi dedicati e accessibilità
Per consentire la partecipazione di persone con disabilità, è stata predisposta una pedana sotto la gradinata, con accesso libero fino a esaurimento posti, e due aree parcheggio riservate: l’ultimo tratto di corso Vittorio Emanuele (adiacente a Piazza Garibaldi) e il parcheggio ex Oriente su corso Cavour.
All’ingresso del concerto sarà effettuato un controllo di borse e zaini per motivi di sicurezza: non sarà consentito introdurre bottiglie di vetro, lattine, borracce in metallo, oggetti contundenti, spray al peperoncino e altri oggetti pericolosi.
Collegamenti speciali dai quartieri
Per facilitare gli spostamenti verso piazza Libertà, sono stati organizzati collegamenti speciali dai principali quartieri:
- Torre a Mare – Piazza Moro, frequenza 40’: percorsi dettagliati tra via Fenicia, lungomare Giovine, corso Trieste, lungomare Nazario Sauro e piazza Moro.
- San Pio (Enziteto) – Catino – Santo Spirito – Palese – Piazza Moro, frequenza 40’: bus in partenza da via della Lealtà, con percorso tramite corso Mazzini, via Crispi e piazza Garibaldi.
- Ospedale San Paolo – Piazza Moro, frequenza 40’: collegamento diretto tramite viale delle Regioni, via B. Buozzi e corso Italia.
- Ceglie – Carbonara – via Cognetti (Teatro Petruzzelli), frequenza 40’: bus in partenza dall’Istituto Agronomico Mediterraneo, con fermate intermedie nei quartieri.
Navette speciali
- Navetta A (corso Vittorio Veneto – piazza Moro, freq. 8’)
- Navetta B (circolare Pane e Pomodoro – via Cognetti – corso Cavour, freq. 5’)
- Navetta AB (circolare, freq. 20’)
- Navetta C (circolare Largo 2 Giugno – via Cognetti – corso Cavour, freq. 8’)
- Navetta E – collegamenti aggiuntivi dalle aree di sosta principali.
Potenziamento Park & Ride
Il servizio di Park & Ride sarà operativo dalle 23:30 del 31 dicembre fino alle 3:00 del 1° gennaio 2026, nelle aree:
- FBN/Quasimodo
- Pane e Pomodoro
- Largo 2 Giugno
- Polipark
Biglietti e modalità di acquisto
Per utilizzare i servizi di trasporto pubblico locale, è necessario essere muniti di regolare titolo di viaggio. La vendita dei biglietti sarà effettuata nelle aree di sosta e a bordo dei bus. È possibile acquistare anche tramite Mobile Ticketing con l’app MUVTApp o il sistema EMV a bordo degli autobus.