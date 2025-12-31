Capodanno a Bari 2026: collegamenti speciali e potenziamento Park & Ride

BARI - In occasione del, il grande concerto in piazza Libertà, organizzato dal gruppo Mediaset con il supporto della Regione Puglia, sarà accompagnato da una serie die dal, predisposti da AMTAB S.p.A. in collaborazione con l’amministrazione comunale. L’evento musicale inizierà alle ore 21, con accesso libero a partire dalle ore 19 dall’ingresso in corso Vittorio Emanuele, lato Teatro Margherita, fino al raggiungimento della capienza massima stabilita dalla Prefettura per motivi di sicurezza.

Servizi dedicati e accessibilità

Per consentire la partecipazione di persone con disabilità, è stata predisposta una pedana sotto la gradinata, con accesso libero fino a esaurimento posti, e due aree parcheggio riservate: l’ultimo tratto di corso Vittorio Emanuele (adiacente a Piazza Garibaldi) e il parcheggio ex Oriente su corso Cavour.

All’ingresso del concerto sarà effettuato un controllo di borse e zaini per motivi di sicurezza: non sarà consentito introdurre bottiglie di vetro, lattine, borracce in metallo, oggetti contundenti, spray al peperoncino e altri oggetti pericolosi.

Collegamenti speciali dai quartieri

Per facilitare gli spostamenti verso piazza Libertà, sono stati organizzati collegamenti speciali dai principali quartieri:

Torre a Mare – Piazza Moro, frequenza 40’: percorsi dettagliati tra via Fenicia, lungomare Giovine, corso Trieste, lungomare Nazario Sauro e piazza Moro.

San Pio (Enziteto) – Catino – Santo Spirito – Palese – Piazza Moro, frequenza 40’: bus in partenza da via della Lealtà, con percorso tramite corso Mazzini, via Crispi e piazza Garibaldi.

Ospedale San Paolo – Piazza Moro, frequenza 40’: collegamento diretto tramite viale delle Regioni, via B. Buozzi e corso Italia.

Ceglie – Carbonara – via Cognetti (Teatro Petruzzelli), frequenza 40’: bus in partenza dall’Istituto Agronomico Mediterraneo, con fermate intermedie nei quartieri.

Navette speciali

Navetta A (corso Vittorio Veneto – piazza Moro, freq. 8’)

Navetta B (circolare Pane e Pomodoro – via Cognetti – corso Cavour, freq. 5’)

Navetta AB (circolare, freq. 20’)

Navetta C (circolare Largo 2 Giugno – via Cognetti – corso Cavour, freq. 8’)

Navetta E – collegamenti aggiuntivi dalle aree di sosta principali.



