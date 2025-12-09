Bari, primo tavolo operatorio rotante italiano in funzione all’ospedale Di Venere: rivoluzione nella chirurgia della colonna e neurochirurgia

BARI – Eliminare le manovre manuali di trasferimento dei pazienti in sala operatoria, garantire maggiore stabilità e migliorare la qualità delle immagini durante gli interventi chirurgici. Sono questi gli obiettivi del, attivo da oggi all’ospedaledi Bari, presentato questa mattina dal direttore generale della

Il nuovo dispositivo è pensato per la neurochirurgia e la chirurgia della colonna, sia in ambito traumatico sia degenerativo. Permette di agganciare e ruotare il paziente direttamente sul tavolo, posizionandolo nella modalità più idonea alla patologia da trattare, eliminando così le manovre manuali di sollevamento e trasferimento e garantendo una stabilità maggiore durante tutto l’intervento.

Il tavolo è particolarmente indicato per pazienti con patologie degenerative della colonna, deformità vertebrali o instabilità, nonché per interventi complessi come le artrodesi. La piattaforma consente un passaggio fluido tra le posizioni prona, supina e laterale, riducendo al minimo il rischio di compressioni addominali e facilitando le fasi delicate dell’operazione.

Oltre alla sicurezza e al comfort del paziente, il tavolo operatorio offre vantaggi significativi anche per i chirurghi: è completamente radiotrasparente, permettendo l’esecuzione di radiografie, fluoroscopie e imaging 3D intraoperatorio senza spostare il paziente, e supporta fino a 295-300 chili mantenendo stabilità anche nelle procedure più impegnative dal punto di vista biomeccanico.

“Si tratta di un passo avanti importante per la chirurgia della colonna e la neurochirurgia”, ha commentato il direttore generale Luigi Fruscio. “Questa tecnologia consente di combinare sicurezza, precisione chirurgica e continuità operativa, portando la nostra struttura all’avanguardia a livello nazionale”.

Il tavolo operatorio rotante rappresenta dunque un esempio concreto di come l’innovazione tecnologica possa migliorare la qualità dell’assistenza, ridurre i rischi per i pazienti e ottimizzare il lavoro dei professionisti sanitari.